पाटना (बिहार) : बिहारच्या गोपालगंजमध्ये एका कुत्रीने 8 पिल्लांना जन्म दिला आहे. आश्‍चर्याची गोष्ट म्हणजे, त्यात एक पिल्लू बकरीसारखे होते. पायाचे खुर आणि कान हुबेहुब शेळीसारखे दिसतात. इतकेच नाही तर त्याचा आवाजही शेळीसारखा असल्याचं गावकऱ्यांचे म्हणणे आहे. या अनोख्या कुत्र्याच्या जन्माची बातमी कळताच गावात बघ्यांची गर्दी होऊ लागली आहे. ही धक्कादायक घटना सिधवालिया ब्लॉकमधील तेग्राही गावातील (bitch gave birth to puppy like goat in Bihar)आहे.

कुत्र्याने बकरीला जन्म दिला : गावातील लोकांना समजत नाही की, कुत्री शेळीला जन्म कसा देऊ शकते. शेळी समजून कोणी खाऊ नये, अशी भीतीही ग्रामस्थांमध्ये आहे. त्यामुळे वनविभागाच्या पथकाने 'बकरीच्या आकाराचे पिल्लू' तपासावे, अशी गावकऱ्यांची इच्छा आहे. जेणेकरून कळू शकेल की ती बकरी आहे की, कुत्रा ? हे 'अनोखे पिल्लू' वनविभागाच्या ताब्यात देण्यास गावकरी तयार (Bitch Gave puppy like Goat) आहेत. हा निसर्गाचा करिष्मा आहे. शेळीचे बाळ ६ महिन्यांत जन्माला येते, असे प्राणीतज्ज्ञ सांगतात. तर कुत्री 3 महिन्यांत मुलाला जन्म देते. अशा परिस्थितीत कुत्रीच्या पोटातून तीन महिन्यांत हे 'बकरीच्या आकाराचे मूल' जन्माला आले. ग्रामस्थांच्या आश्चर्याचे हे दुसरे मोठे कारण आहे.

असे आढळले 'बकरीच्या चेहऱ्याचे पिल्लू': साधारणपणे जेव्हा जेव्हा गावात कुत्र्याची पिल्ले जन्माला येतात, तेव्हा काही लोक त्यांना वाढवण्याच्या उद्देशाने जलद गतीची पिल्ले घरी आणतात. त्याचवेळी काही लोकांनी या बकरीच्या पिल्लाला 8 मुलांसह पाहिले. तेव्हा लोकांनी ते बकरीचे पिल्लू समजून ते सोबत आणले. पण काही वेळातच कुत्री त्याला शोधत त्या ठिकाणी पोहोचली आणि तोंडात दाबून त्याला घेऊन (birth to puppy like goat in Bihar) गेली.

कुत्र्याने बकरीसारखे पिल्लू दिले

शंभू दास, स्थानिक ग्रामस्थ : आम्ही ते कुत्रीपासून बकरीचे बाळ म्हणून आणले. आजूबाजूच्या अनेकांना शेळीचे पिल्लू कोणाचे आहे, असे विचारले असता कोणीही उत्तर दिले नाही. आम्ही ते उचलून आमच्या घरी आणले. पण थोड्या वेळाने ती कुत्री तिथे पोहोचली. तोंडात दाबून ढाका काढला आणि बांसवारीकडे घेऊन गेली. गावातील लोक पुन्हा त्या कुत्रीकडे आले आणि 'बकरीच्या आकाराचे पिल्लू' सोबत घेऊन शंभूदासांच्या घरी आणले. या पिल्लाची चौकशी व्हावी, अशी गावकऱ्यांची इच्छा आहे. जोपर्यंत वनविभागाचे पथक पोहोचत नाही तोपर्यंत गावकऱ्यांकडून त्याची काळजी घेतली जात आहे. गावकऱ्यांनी त्याच्यासाठी दूध आणि जेवणाची व्यवस्थाही केली आहे. गोपालगंजमधील श्वानप्रेमीही याबाबत आश्चर्यचकित झाले (bitch gave birth to puppy) आहेत.

पिल्लू जन्मापासूनच निरोगी : साधारणपणे जेव्हा जेव्हा असे विचित्र प्रकरण समोर येतात तेव्हा ती पिल्ले जास्त काळ जगत नाहीत. परंतु हे पिल्लू अगदी निरोगी आहे आणि फिरत आहे. शेळीच्या आकाराच्या मुलाच्या वास्तवावरून पडदा कधी उठणार, हे गावकऱ्यांसह आता सर्वांनाच जाणून घ्यायचे आहे. त्याची चौकशी कधी सुरू होते हे पाहणे बाकी (puppy like goat )आहे.