नवी दिल्ली/गाझियाबाद: गाझियाबादमधील एका हायप्रोफाइल सोसायटीच्या लिफ्टमध्ये एका मुलाला कुत्र्याने चावा घेतला Dog Bites Child In Lift पण कुत्र्याच्या मालकाने त्याला मदतही केली Owner Did Not Help नाही. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होत आहे. व्हिडिओमध्ये एक महिला आपल्या पाळीव कुत्र्यासह लिफ्टमध्ये शिरल्याचे दिसत आहे. लिफ्ट बंद होताच कुत्र्याने तेथे उपस्थित असलेल्या एका मुलाला चावा घेतला. याप्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.

लिफ्टमध्ये मुलाला चावला कुत्रा, मालकीणीने कुत्र्याला अडवले नाही

हे प्रकरण गाजियाबादच्या राजनगर एक्स्टेंशनच्या चार्म्स कॅसल सोसायटीचे आहे. व्हिडिओमध्ये एक महिला आपल्या कुत्र्यासह लिफ्टमध्ये उपस्थित असल्याचे दिसत आहे. तिथे आधीच उपस्थित असलेल्या मुलाच्या पायाला कुत्र्याने चावा घेतला. या दरम्यान मुलाला त्रास होऊ लागतो आणि त्याच्या अभिव्यक्तीवरून हे स्पष्ट होते की तो खूप घाबरला आहे, परंतु ती स्त्री तिथे उभी राहते आणि मुलाला मदत देखील करत नाही, फक्त मुलाकडे टक लावून पाहते. महिला हसायला लागली असा आरोप आहे. थोड्या वेळाने लिफ्टचा दरवाजा उघडतो आणि ती महिला तिच्या कुत्र्यासह बाहेर जाते. यादरम्यान पुन्हा एकदा कुत्रा मुलावर ताव मारण्याचा प्रयत्न करतो. आश्‍चर्याची गोष्ट म्हणजे या काळात ना महिलेने आपल्या कुत्र्याला सांभाळण्याचा प्रयत्न केला ना तिने मुलाला मदत करण्याचा प्रयत्न केला.

अज्ञात महिलेविरुद्ध गुन्हा Crime against unknown woman दाखल करण्यात आला आहे. सिहानी क्षेत्राचे सीओ आलोक दुबे यांनी सांगितले की, व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. महिलेच्या कुत्र्याने मुलाला चावा घेतल्याचे व्हिडिओमध्ये दिसत होते, मात्र महिलेने मुलाला मदत केली नाही. हा सर्व प्रकार लिफ्टमध्ये घडला. हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर लोकांकडून महिलेवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी होत होती.

आजकाल एनसीआरमध्ये कुत्र्यांच्या हल्ल्याच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. नुकतेच लोणी परिसरात एका पिटबुल कुत्र्याने एका बालकाच्या कानाला चावा घेतला. यापूर्वीही अशा घटना घडल्या आहेत. आता यावर पोलीस काय कारवाई करतात हे पाहणे बाकी आहे, मात्र हा व्हिडीओ प्रचंड व्हायरल होत असून लहान मुलासोबत असे प्रकार घडणे हे असंवेदनशीलतेत काही कमी नाही असे लोक म्हणत आहेत.