अंजीर बर्फी : सणाची वेळ येताच घरात मिठाई येऊ ( Diwali Sweet Recipe ) लागतात. विशेषत: दिवाळीच्या वेळी असेच काहीसे ( Diwali Food And Recipe ) घडते. ज्यामध्ये सण संपेपर्यंत आपण सर्वजण मिठाई खात राहतो. पण साखरेच्या रुग्णांना मिठाई खाण्यास मनाई आहे. अशा स्थितीत त्याच्या तोंडचा गोडवा कायम ठेवण्यासाठी शुगर फ्री अंजीर बर्फी मिठाई ( Sugar Free Sweet anjeer Barfi ) घेऊन आलो आहोत. पण या दिवाळीत तुम्ही घरी शुगर फ्री मिठाई बनवू शकता. जी डायबिटीज असलेले प्रत्येकजण आरामात खाऊ शकतो. अंजीर हे आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर मानले जाते. यासोबतच मधुमेहाचे रुग्णही ते खाऊ शकतात. चला तर मग जाणून घेऊया अंजीर बर्फी कशी ( How to make anjeer Barfi ) बनवायची.

अंजीर बर्फी बनवण्यासाठी साहित्य : 200 ग्रॅम अंजीर, 100 ग्रॅम खजूर, 50 ग्रॅम बेदाणे, 50 ग्रॅम पिस्ता, 50 ग्रॅम काजू, 50 ग्रॅम बदाम, तीन ते चार चमचे देशी तूप हे अंजीर बर्फी बनवण्यासाठी साहित्य वापरले ( anjeer Barfi Ingredient ) जाते. लिस्ट पाहिली तर सर्व प्रकापचे ड्राय फ्रूट यात वापर ले जातात. यात खजूराचा गोडवा असल्यामुळे साखर घालम्याचे काहीच कारण ( Sugar Free Sweet ) नसते.

अंजीर बर्फी कशी बनवायची : अंजीर बर्फी बनवण्यासाठी प्रथम अंजीराचे छोटे तुकडे करा. आता अंजीर, खजूर आणि मनुका ग्राइंडरमध्ये बारीक करून पेस्ट बनवा. ही पेस्ट पाण्याशिवाय करा. आता गॅसवर पॅन ठेवा आणि त्यात दोन चमचे देशी तूप घाला. तूप घालून त्यात काजू, बदाम आणि पिस्ते हलके सोनेरी होईपर्यंत तळा. हे सर्व ड्रायफ्रुट्स काढून बाजूला ठेवा. आता हे सर्व ड्रायफ्रुट्स थंड झाल्यावर त्यांचे छोटे छोटे तुकडे करा. आता त्याच कढईत ज्यात सुका मेवा भाजायचा आहे. त्यात आणखी तूप घालून अंजीर, खजूर आणि मनुका यांची पेस्ट तळून घ्या. तळताना गॅस एकदम मंद ठेवा. आणि साधारण सात ते आठ मिनिटे तळून घ्या. भाजल्यावर त्यात सर्व बारिक केलेले ड्रायफ्रूट्स घालून चांगले मिक्स करावे. गॅस बंद करा. ओव्हनच्या ट्रेला देशी तुप लावा. आता हे भाजलेले मिश्रण त्यावर पसरवा. लाडूच्या मदतीने ते गुळगुळीत करा. थोडा वेळ थंड होऊ द्या. ते थंड झाल्यावर चौकोनी किंवा डायमंड आकारात कापून घ्या. स्वादिष्ट आणि आरोग्यदायी अंजीर बर्फी तयार आहे.