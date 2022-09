हमीरपूर : उत्तरप्रदेशातील हमीरपूरच्या जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी एका खटल्याचा निकाल संस्कृतमध्ये जाहीर ( DM Gave Judgement In Sanskrit In Hamirpur ) करून सर्वांना आश्चर्यचकित केले. संस्कृतमध्ये निकाल जाहीर करून त्यांनी संस्कृत भाषेचे महत्त्वही सिद्ध केले. वकिलांनी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांच्या उपक्रमाचे कौतुक केले. ( Advocates praised the laudable initiative ) चंद्रभूषण त्रिपाठी, जिल्हा दंडाधिकारी यांनी शुक्रवारी संस्कृतमधील एका खटल्याचा निकाल दिल्यामुळे भाषेचा संवर्धन आणि संवर्धन होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. ज्या वकिलांना संस्कृत वाचता किंवा लिहिता येत नाही त्यांना या निकालाचे भाषांतराचे आदेश दिले आहेत.

रथ तहसील भागातील कुम्हारिया येथील रहिवासी करण सिंग या अनुसूचित जातीच्या शेतकऱ्याच्या खटल्याचा न्यायनिवाडा करत असताना चंद्रभूषण त्रिपाठी यांनी हा निकाल दिला. शेतकऱ्याने जमीन विकण्यासाठी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांची परवानगी मागितली होती. जमिनीच्या वादामुळे परवानगी आवश्यक होती.

संस्कृतचा प्रचार करण्यासाठी चंद्रभूषण यांच्या नवीन उपक्रमाचे स्थानिक लोक आणि वकिलांनी कौतुक केले. मात्र, संस्कृतमध्ये पीएचडी केलेल्या जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांचा हा आदेश बहुतांश जणांना संस्कृत येत नसल्याने समजू शकला नाही. संस्कृत भाषेत निकाल देणारे चंद्रभूषण हे राज्यातील पहिले न्यायदंडाधिकारी ठरले आहेत.