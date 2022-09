नवी दिल्ली: भारताचे माजी कर्णधार दिलीप तिर्की ( Former captain and Olympian Dilip Tirkey ) यांची शुक्रवारी हॉकी इंडियाचे नवे अध्यक्ष म्हणून बिनविरोध निवड ( Dilip Tirkey new president of Hockey India ) झाली. हॉकी इंडियाच्या निवडणुका 1 ऑक्टोबर रोजी होणार होत्या, परंतु निकाल अगोदरच घोषित करण्यात आला. कारण कोणत्याही पदासाठी दुसरा उमेदवार नसल्यामुळे बाहेर जाणार्‍या उमेदवारांना फेडरेशनच्या घटनेनुसार बिनविरोध निवडून येऊ दिले. उत्तर प्रदेश हॉकी असोसिएशनचे प्रमुख राकेश कात्याल आणि हॉकी झारखंडचे भोला नाथ सिंग यांची नावे मागे घेतल्यानंतर तिर्की यांची अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली. भोला नाथ यांची सरचिटणीस म्हणून निवड झाली. आंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघाने टिर्की ( International Hockey Federation ) आणि त्याच्या संघाच्या निवडीला मान्यता दिली आहे.

FIH ने एका पत्रात लिहिले आहे की, जेव्हा एखाद्या पदासाठी उमेदवार पदांच्या संख्येपेक्षा कमी किंवा समान असतात, तेव्हा ते बिनविरोध निवडून आले आहेत असे मानले जाते. त्यामुळे हॉकी इंडियाच्या कार्यकारी मंडळाची निवड झाल्याचे पाहून आम्हाला आनंद होत आहे, ज्याची माहिती हॉकी इंडियाच्या वेबसाइटवर ( Hockey India website ) आहे. तसेच सर्व पदांसाठी निवडणूक बिनविरोध पार पडली आहे.

निवडणूक सुरळीत पार पाडण्यासाठी प्रशासकांच्या त्रिसदस्यीय समितीच्या प्रयत्नांचेही खेळाच्या सर्वोच्च संस्थेने कौतुक केले. या समितीमध्ये न्यायमूर्ती अनिल आर दवे, एसवाय कुरेशी आणि जफर इक्बाल यांचा समावेश होता. त्यात म्हटले आहे की, निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे आणि आता लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले युनिट आहे. याचा आम्हाला आनंद आहे. दिलीप तिर्की, भोला नाथ सिंह आणि शेखर जे मनोहरन यांचे आम्ही अभिनंदन करतो.

टिर्की यांनी सीओए आणि एफआयएचचे आभार मानले ( Tirki thanked COA and FIH ) आणि म्हटले की, मी भारतीय हॉकीला नवीन उंचीवर नेऊ शकेन याची मी खात्री करेन. बिनविरोध निवडून आलेल्या इतर पदाधिकाऱ्यांमध्ये हॉकी जम्मू-काश्मीरच्या असिमा अली (उपाध्यक्ष), कर्नाटकचे एसव्हीएस सुब्रमण्य गुप्ता (उपाध्यक्ष), हॉकी तामिळनाडूचे शेखर जे मनोहरन (कोषाध्यक्ष), हॉकी राजस्थानच्या आरती सिंग (सहसचिव) आणि डॉ. हॉकी हरियाणाचे सुनील मलिक (सहसचिव). कार्यकारी मंडळाचे पाच सदस्य अरुण कुमार सारस्वत (हॉकी राजस्थान), अश्रीता लाक्रा (हॉकी झारखंड), गुरप्रीत कौर (दिल्ली हॉकी), व्ही सुनील कुमार (केरळ हॉकी) आणि तपन कुमार दास (आसाम हॉकी) आहेत.

