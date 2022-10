नवी दिल्ली/गाझियाबाद : गाझियाबादमध्ये शनिवारी एका पाच वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार (Rape on little girl in Ghaziabad ) झाल्याची घटना समोर आली आहे. मुलीला रुग्णालयात दाखल (victim girl admitted to hospital) करण्यात आले. घटनेच्या वेळी मुलीची आई घरी नव्हती. परत आल्यावर मुलीने सर्व प्रकार आईला सांगितला. मुलीवर डिजिटल बलात्कार (Digital Rape on Little Girl) झाला आहे. घटनेनंतर आरोपी शेजारी फरार आहे. आरोपीची ओळख (young acquaintance raped little girl) पटल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे. या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. (Delhi Crime) (digital rape of girl child)

चिमुकलीवर डिजिटल बलात्कार- हे प्रकरण गाझियाबादच्या इंदिरापुरम पोलीस स्टेशन परिसरातील आहे. येथे पाच वर्षांच्या मुलीवर तिच्या शेजाऱ्याने बलात्कार केला. मुलीवर डिजिटल बलात्कार झाला आहे. पोलीस या प्रकरणाचा तपास करण्यात व्यस्त आहेत. मुलीची आई रुग्णालयात परिचारिका म्हणून काम करते. कामावरून परतल्यावर मुलीने आईला घडलेली घटनी सांगितली. मुलीचे बोलणे ऐकून आईचे होश उडाले. तिने पोलिसांना घरी बोलावून याप्रकरणी तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. मात्र, आरोपी फरार झाला आहे. पोलीस त्याचा शोध घेत आहेत.

लहान मुलीसाेबत झालेल्या बलात्काराविषयी माहिती देताना पोलीस

आरोपीच्या अटकेसाठी पोलिसांची धडपड - एसपी सिटी ज्ञानेंद्र सिंह यांनी सांगितले की, पाच वर्षांच्या मुलीसोबत बलात्कार झाल्याची माहिती मिळाली. यानंतर पोलीस तात्काळ घटनास्थळी पोहोचले. मुलीचे मेडिकल केले जात आहे. आरोपींना लवकरच अटक करण्यात येईल. ज्ञानेंद्र सिंह यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शनिवारी सायंकाळी साडेसात वाजता ही घटना घडली. पीडित मुलीची आई रुग्णालयात काम करते. मुलीची आई परत आल्यावर तिने सर्व प्रकार आईला सांगितला.

आरोपी ओळखीतला असल्याची माहिती- आरोपी हा पीडित चिमुकलीच्या कुटुंबातील ओळखीचा आहे. आरोपींची माहिती पोलिसांना मिळाली आहे. तो मुलीच्या घराजवळ राहतो. पोलिसांनी बलात्कार आणि पॉक्सो कायद्याच्या कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.