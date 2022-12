डेहराडून : आजच्या आधुनिक युगात ड्रोन तंत्रज्ञान अत्यंत प्रभावी ठरत आहे.(Drone delivery of medicines in Uttarakhand) राजधानी डेहराडूनमध्ये आता ड्रोनच्या माध्यमातून वाहनांचे चलन केले जात आहे. यासोबतच मूलभूत सुविधांमध्ये समाविष्ट असलेल्या औषधांची डिलिव्हरीही ड्रोनद्वारे केली जात आहे. डेहराडूनमधील एका खासगी कंपनीने ड्रोनद्वारे औषधे पोहोचवण्यासाठी ड्रोन सेवेची सुविधा सुरू केली आहे. यासोबतच निदानाचे नमुने गोळा करण्यातही खूप मदत होईल.(Delivery of medicines through drone service)

ड्रोनद्वारे औषधांची डिलिव्हरी : शहरातील विविध भागातून नमुने गोळा करून ते लॅबमध्ये आणण्यासाठी ड्रोनचा वापर केला जात आहे. त्यांचा उपयोग दुर्गम भागात औषधे पोहोचवण्यासाठीही केला जाईल. खासगी कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, दूनमधील रेसकोर्स, वसंत विहार आणि किशननगर येथे दुकाने सुरू करण्यात आली आहेत. यामुळे हरिद्वार, मसुरी आणि ऋषिकेशमध्येही प्रवेश वाढेल. लवकरच दून आणि उत्तराखंडच्या इतर भागातही दुकाने उघडली जातील. वास्तविक यासाठी कंपनीने ड्रोन सर्व्हिस प्रोव्हायडरशी भागीदारी केली आहे.

ड्रोन 6 किलो सामानासह 100 किमी जाऊ शकतो : ड्रोन सहा किलोपर्यंतचा पेलोड वाहून नेऊ शकतो आणि 100 किमी अंतर कापू शकतो. एवढेच नाही तर कोणत्याही प्रकारची दुर्घटना टाळण्यासाठी ड्रोन उडवताना आवश्यक ती सर्व खबरदारी घेतली जात आहे. टेक ऑफ करण्यापूर्वी आणि नंतर ड्रोनची आगाऊ तपासणी केली जाते. इमर्जन्सी लँडिंग झाल्यास ड्रोनला जवळचे ठिकाण शोधता येणार आहे. यामध्ये वाहतुकीचे सर्व घटक तापमान नियंत्रित ठेवतील. उड्डाण दरम्यान तापमानाचे नियमित निरीक्षण करण्यासाठी तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असेल.

भारतात प्रथमच ड्रोनद्वारे औषध घेतले गेले : विकसित देशांमध्ये डिलिव्हरीसाठी ड्रोनचा वापर आधीच केला जात आहे. 2021 मध्ये प्रथमच भारतात ड्रोनद्वारे औषधे पोहोचवली गेली. खरे तर, नोव्हेंबर 2021 मध्ये, मेघालय हे देशातील पहिले राज्य बनले, जिथे ड्रोनद्वारे औषधे यशस्वीरित्या वितरित केली गेली. मेघालयातील पश्चिम खासी हिल्स जिल्ह्यात ड्रोनद्वारे औषधे वितरित करण्यात आली. ड्रोनने 25 मिनिटांत 25 किलोमीटरचा प्रवास करून इतिहास रचला होता.