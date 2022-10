बरेली (यूपी) : दिल्लीत राहणाऱ्या एका विधवा महिलेने बरेलीतील एका तरुणावर हिंदू बनून तिला आपल्या प्रेमात अडकवल्याचा (Muslim Youth love trap) आरोप केला आहे. लग्नाच्या बहाण्याने तरुणाने तिच्यावर बलात्कार (Delhi widow raped by posing as Hindu ) केला. त्यानंतर तिच्यावर धर्म बदलण्यासाठी दबाव टाकू (Pressure to convert into Islam) लागला. नकार दिल्यावर तिला शिवीगाळ करून हाकलून दिले. (Muslim youth cheating with Hindu widow women) (Love Jihad with Delhi Widow)

बलात्कारी वीरराज निघाला मुस्लीम - दिल्लीत राहणाऱ्या एका विधवा महिलेचा आरोप आहे की, नोव्हेंबर २०२१ मध्ये तिची फेसबुकच्या माध्यमातून वीर राज नावाच्या तरुणाशी भेट झाली. त्याने स्वतःला हिंदू धर्माचा असल्याचे सांगून मैत्री केली आणि तिला आपल्या प्रेमात अडकवले. यानंतर लग्नाच्या बहाण्याने तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवले. पीडित महिलेने वीरवर लग्नासाठी दबाव टाकल्यानंतर त्याने तिचा नंबर ब्लॉक केला आणि तिच्याशी बोलणे बंद केले. ती महिला त्याच्या बरेली गावातील बहेडी पोलीस स्टेशन परिसरात पोहोचली. त्यानंतर तिला समजले की, ती ज्याला वीरराज मानत होती तो मुस्लिम तरुण होता. बहेडीच्या न्यायाधिकारी डॉ. दीपशिखा अहिरवान यांनी सांगितले की, दिल्लीत राहणाऱ्या एका विधवा महिलेच्या अर्जाची चौकशी केली जात आहे. आरोपीवर कारवाई करण्याची मागणी महिलेने केली आहे. तपासानंतर सत्य बाहेर येईल, असे ते म्हणाले. त्याआधारे पुढील कारवाई केली जाईल.

महिलेचा अश्लील व्हिडिओ बनवून ब्लॅकमेलिंग- दिल्लीत राहणाऱ्या एका विधवा महिलेचे म्हणणे आहे की, नोटाबंदीदरम्यान तिच्या पतीचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला आहे. त्यांना नऊ वर्षांचा मुलगा आहे. त्यानंतर ती वीरराजच्या बोलण्यात आली आणि त्याला हिंदू समजून त्याच्याशी मैत्री केली. वीरराज स्वतःला हिंदू म्हणवत असे. इतकंच नाही तर हातात कलावा बांधून तो महिलेसोबत पूजा करण्यासाठी मंदिरात जात असे. यामुळे त्याच्यावर कधीही संशय आला नाही. हिंदू म्हणून विचार करूनच ती त्याच्या जाळ्यात पडली. यादरम्यान आरोपी युवकाने महिलेचा अश्लील व्हिडिओ बनवून तिला ब्लॅकमेल केले आणि पैसे उकळले.