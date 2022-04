नवी दिल्ली - जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात (जेएनयू) रविवारी संध्याकाळी मांसाहारावरून विद्यार्थ्यांच्या दोन गटांमध्ये हिंसक हाणामारी झाली. यामध्ये अनेक विद्यार्थी जखमी झाले. ABVP सदस्यांनी रामनवमीच्या दिवशी पूजेला परवानगी न दिल्याचा आरोप डाव्या गटावर केला आहे. ते म्हणाले की, रामनवमीला विद्यार्थ्यांनी पूजा व हवन ठेवले होते. (Fighting between two groups at JNU) डाव्या विचारसरणीच्या लोकांनी तेथे पोहोचल्यानंतर त्यांना पूजा करू दिली नाही. तसेच, नंतर त्यांनी जेवणाच्या मुद्द्यावरून वाद सुरू केला. या प्रकरणी एफआयआरही दाखल करण्यात आला आहे.

विद्यार्थ्यांच्या दोन गटांमध्ये हाणामारी

रामनवमी आणि इफ्तार पार्टी एकत्र होती - जेएनयूच्या कावेरी हॉस्टेलमध्ये रामनवमी आणि इफ्तार पार्टी एकत्र होती. इफ्तार पार्टीत मांसाहारही ठेवण्यात आला होता. यावरून वाद सुरू झाला. एका गटाने सांगितले की, पूजेच्या दिवशी मांसाहार मेनूमध्ये ठेवू नये. जेवणावरून दोन गटांत झालेल्या चर्चेचे रूपांतर हाणामारीत झाले. जेएनयू विद्यार्थी संघ आणि डाव्या विंगच्या विद्यार्थ्यांनी एबीव्हीपीवर मांसाहारावर बंदी घातल्याचा आरोप केला आहे. ही घटना जेएनयूच्या कावेरी वसतिगृहात घडली. इथे दर रविवारी खास जेवणात मांसाहार दिला जातो.

विद्यार्थ्यांसोबत केले जेवण - या गोंधळानंतर जेएनयूचे डीन सुधीर प्रताप कारवाई करताना दिसले. त्यांनी कावेरी वसतिगृहात ABVP आणि डाव्या विचारसरणीच्या विद्यार्थ्यांसोबत जेवण केले. दोन्ही गटांना शांत करण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. विद्यार्थ्यांचे कुलगुरू डीन यांनी कावेरी वसतिगृहातील सर्व विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. येथे जेएनयू वादावर, विहिंपचे प्रवक्ते विनोद बन्सल म्हणाले की, कोणीही प्राणघातक हल्ला केल्याचे समोर आलेले नाही.

हाणामारीत अनेक विद्यार्थी जखमी - विद्यापीठाच्या माहितीवरून पोलिस तेथे पोहोचले. डीसीपी मनोज सी. म्हणाले की, या घटनेत काही विद्यार्थी जखमी झाले असून, त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, परिस्थिती नियंत्रणात आली आहे. या घटनेत जे दोषी असतील त्यांना सोडले जाणार नाही, असे डीसीपी म्हणाले. दिल्ली पोलिसांनी सांगितले की JNUSU, SFI, DSF आणि AISA च्या विद्यार्थ्यांनी ABVP च्या काही विद्यार्थ्यांवर गुन्हे दाखल केले आहेत.

पोलीस तमाशा बघत होते - ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशन (एआयएसए) चे अध्यक्ष आणि जेएनयूएसयूचे माजी अध्यक्ष एन. साई बालाजी यांनी सांगितले की, रविवारी दुपारी 4-5 वाजण्याच्या सुमारास त्यांना माहिती मिळाली की, काही ABVP विद्यार्थ्यांनी मेस मॅनेजरला मांसाहार बंद करण्याची धमकी दिली, चिकन विक्रेत्याला हाकलून दिले आणि मेस कमिटीच्या सदस्यांवर हल्ला केला. दरम्यान, असे प्रकार घडू नयेत, असे त्यांनी डीन आणि वॉर्डन यांना सांगितले.

