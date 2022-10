नवी दिल्ली : दिल्ली पोलिसांना पुढील 4 महिन्यांसाठी ( Special Power For 4 Months ) दहशतवादाविरोधातील कारवाई तीव्र करण्यासाठी नवीन अधिकार देण्यात आले आहेत. दिल्लीच्या नायब राज्यपालांनी 19 ऑक्टोबर रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, दिल्ली पोलीस आता राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत कोणालाही अटक करू शकतात. हे अधिकार 19 ऑक्टोबर 2022 ते 18 जानेवारी 2023 पर्यंत लागू असतील. हा आदेश जारी झाल्यापासून दिल्ली पोलीस हे देशातील सर्वात शक्तिशाली पोलीस दल बनले आहे. कारण आतापर्यंत फक्त NIA ला राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यानुसार म्हणजेच NSA अंतर्गत अटक करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. ( Delhi Police Got Special Power For 4 Months )

कोणताही संशयित 3 महिन्यांसाठी कोठडीत : या कायद्यात अशी तरतूद आहे की अटक केलेल्या संशयितास 3 महिन्यांसाठी कोठडीत ठेवता येईल. या दरम्यान त्याला जामीनही मिळू शकत नाही. जर गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा असेल, तर अटकेची मुदत 12 ​​महिन्यांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते. विशेष म्हणजे त्यांना कोठडीत ठेवण्यासाठी पोलिसांना आरोप निश्चित करण्याचीही गरज नाही. तपास यंत्रणेच्या ताब्यात घेतलेली व्यक्ती उच्च न्यायालयाच्या सल्ल्यापुढे अपील करू शकते. ज्यामध्ये राज्य सरकारला स्पष्ट करायचे आहे की त्या व्यक्तीला का आणि कोणत्या गुन्ह्याच्या आधारे ताब्यात घेण्यात आले आहे.

NSA चा इतिहास ब्रिटिश राजवटीशी संबंधित आहे : NSA चा इतिहास ब्रिटिश राजवटीशी संबंधित आहे. या कायद्यानुसार कोणत्याही संशयिताला घटना घडण्यापूर्वीच अटक करता येते. 1881 मध्ये ब्रिटिशांनी बंगाल रेग्युलेशन थर्ड नावाचा कायदा केला. यामध्ये संशयिताला घटनेपूर्वी अटक करण्याचीही तरतूद होती. 1919 मधील रौलेट कायदा देखील असाच होता, ज्यामध्ये दोषी आढळलेल्या व्यक्तीला खटल्यातूनही सूट दिली जात नव्हती.

तीन महिन्यांसाठी हा अधिकार मिळाला : व्हीके सक्सेना यांनी पोलीस आयुक्त संजय अरोरा यांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (NSA) अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानीला धोका निर्माण करणाऱ्या लोकांना ताब्यात घेण्याचे अधिकार दिले आहेत. हे अधिकार उपराज्यपाल दर तीन महिन्यांनी आयुक्तांना देतात. बुधवारपासून दिलेला हा अधिकार पुढील वर्षी 18 जानेवारीपर्यंत लागू राहणार आहे.

हा अधिकार कधी दिला जातो : अधिकृत अधिसूचनेमध्ये NSA च्या कलम 3 मधील उप-कलम दोनचा संदर्भ देण्यात आला आहे ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार, राज्याच्या सुरक्षेसाठी किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी कोणतीही व्यक्ती प्रतिकूल कृती करू शकते यावर समाधानी असल्यास. त्यामुळे त्याला आदेश देण्यात आला आहे.