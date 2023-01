नवी दिल्ली: Delhi Police ASI causes accident: दिल्ली पोलिसांच्या एका सहाय्यक उपनिरीक्षकाने दक्षिण-पश्चिम दिल्लीच्या द्वारका मोर भागात पीसीआर व्हॅनसह सहा वाहनांवर कथितपणे धडक दिली, असे अधिकाऱ्यांनी Accident in Delhi सांगितले. बुधवारी पहाटे 12.30 च्या सुमारास हा अपघात झाला. द्वारका मोर येथील लाल दिव्यात सहाय्यक उपनिरीक्षक (एएसआय) यांनी त्यांच्यात धडक दिल्याने पीसीआर व्हॅनसह सहा वाहनांचे नुकसान झाले, असे पोलिसांनी सांगितले. ASI leads to six car pileup

अपघाताशी संबंधित रुग्णालयांकडून तीन वैद्यकीय तक्रारीची प्रकरणे प्राप्त झाली आहेत परंतु कोणतीही जखम गंभीर नाही, असेही ते म्हणाले. ही कार ही बाह्य जिल्ह्यात तैनात असलेल्या दिल्ली पोलिसांच्या ASI चे खाजगी वाहन आहे, असे पोलीस उपायुक्त (द्वारका) हर्षवर्धन यांनी सांगितले. या अपघातात ते जखमी झाले. त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पुढील कारवाई करण्यात येत आहे.

त्याच्या रक्ताचे नमुने अल्कोहोल सामग्रीच्या विश्लेषणासाठी ठेवण्यात आले आहेत, वर्धन पुढे म्हणाले. ASI ड्युटीवरून परतत असताना हा अपघात झाला. त्यांनी प्रथम सुलतानपुरी पोलिस स्टेशनच्या एएसआयच्या कारला धडक दिली. सुलतानपुरी पोलिस स्टेशनच्या एएसआयच्या कारने दुसऱ्या कारला धडक दिली, ज्यामुळे एक ढीग झाला, पोलिसांनी सांगितले. आरोपी एएसआयने त्या वेळी नशेत असल्याचे नाकारले परंतु फोन आल्यानंतर तो विचलित झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

राजधानी दिल्लीमध्ये एका सहायक पोलीस निरीक्षकाच्या खासगी कारने सहा वाहनांना धडक दिली. या घटनेत जीवितहानी झाली नसली तरी अनेक वाहनांचे नुकसान झाले आहे. पोलिसांकडून पुढील कारवाई केली जात आहे.

दरम्यान दुसऱ्या एका प्रकरणात उत्तर पश्चिम दिल्लीतील आदर्श नगरमध्ये एका मुलीवर चाकूने वार करणाऱ्या मुखवटाधारी गुंडाला पोलिसांनी हरियाणाच्या अंबाला जिल्ह्यातून अटक केली आहे. सुखविंदर सिंग उर्फ ​​सुखा असे आरोपीचे नाव आहे. आरोपी तिला भेटला तेव्हा ती कोचिंगला जात होती, असे मुलीने आपल्या जबानीत म्हटले आहे. ती त्याला ओळखत असल्याने तो तिच्यावर हल्ला करेल असे तिला वाटले नव्हते. काहीतरी चर्चा करण्याच्या बहाण्याने आरोपींनी त्याला रस्त्यावर नेले आणि अचानक त्याच्यावर चाकूने हल्ला केला होता.

मुलीने पोलिसांना सांगितले की, 'त्याला आमच्यातील मैत्री कायम राहायची होती, पण मला त्याच्यासोबत रिलेशनशिपमध्ये राहायचे नव्हते. आम्ही मित्र होतो, पण कधीतरी मी ही मैत्री तोडली. तेव्हापासून तो माझ्यावर दबाव टाकत होता. 2 जानेवारी रोजी तो मला भेटला आणि पुन्हा मैत्री सुरू ठेवण्यास सांगितले, पण मी नकार दिल्याने त्याने माझ्यावर वार केले.