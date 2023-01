तरुणीला कारने धडक देऊन ४ किमी फरपटत नेले.. कुटुंबीय म्हणाले, 'काही अनुचित घटना..'

नवी दिल्ली : Delhi hit and run case: दिल्लीतील कांझावाला परिसरात विवस्त्र अवस्थेत तरुणीचा मृतदेह आढळल्याने मृत तरुणीचे कुटुंबीय समोर आले आहेत. याप्रकरणी मृत तरुणीचे नातेवाईक पोलिसांच्या कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. सोबतच या प्रकरणी मुलीसोबत अनुचित प्रकार घडण्याची भीतीही कुटुंबीय व्यक्त करत असून, निष्पक्ष चौकशी करून न्याय मिळावा, अशी मागणी होत आहे. girl killed in car accident body dragged in delhi

मुलीच्या मृत्यूनंतर तिच्या कुटुंबीयांना मोठा धक्का बसला आहे. आता आपली मुलगी या जगात नाही यावर त्याचा विश्वास बसत नाही. नातेवाईकांच्या म्हणण्यानुसार, मयत मुलगी ही तिच्या घरात एकमेव कमवती होती, तिच्या मदतीने संपूर्ण कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालत होता. आता तिच्या आकस्मिक निधनाने कुटुंब निराधार झाले आहे. त्याचबरोबर पोलिसांच्या वागणुकीवर आणि कार्यशैलीवर हे कुटुंबही नाराज असून, पोलिस प्रशासनावर निष्काळजीपणाचा आरोपही होत आहे. एवढेच नाही तर अपघाताबाबत पोलिसांचे म्हणणे फेटाळून लावतानाच मुलीसोबत अनुचित प्रकार घडण्याची भीतीही कुटुंबीय व्यक्त करत आहेत. ज्या अवस्थेत मुलीचा मृतदेह सापडला आहे त्यातूनही तिच्यात काहीतरी गडबड दिसून येत आहे, मात्र पोलीस या संपूर्ण प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा आरोप कुटुंबीय करत आहेत.

या प्रकरणी पोलिसांनी ५ आरोपींवर कारवाई करताना संबंधित कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. त्याचवेळी त्यांना न्याय हवा असल्याचे नातेवाईकांचे म्हणणे आहे. याप्रकरणी शासन व प्रशासनाने कठोर कारवाई करून आरोपींना कठोरात कठोर शिक्षा द्यावी, अशी मागणी नातेवाईकांनी केली आहे. 1 जानेवारी रोजी कांजवाला परिसरात एका मुलीचा मृतदेह नग्न अवस्थेत आढळून आला होता. ही बाब अपघाताची असल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे, मात्र या मुलीचा मृतदेह कोणत्या परिस्थितीत सापडला, यावरून अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. त्यामुळे पोलीसही या संपूर्ण प्रकरणाचा वेगवेगळ्या बाजूंनी तपास करत आहेत. girl was dragged for 4 km by five boy

स्वाती मालीवाल यांचा पोलिसांना सवाल

दुसरीकडे दिल्ली महिला आयोगाच्या अध्यक्षा स्वाती मालीवाल यांनी कांजवाला प्रकरणावर दिल्ली पोलिसांना काही महत्त्वाचे प्रश्न विचारले आहेत.

स्वाती मालीवाल यांचा पोलिसांना सवाल

1. मुलीवर लैंगिक अत्याचार झाला का?

2. मुलीला कारने किती किलोमीटरपर्यंत ओढले?

3. वाटेत चेक पोस्ट किंवा पीसीआर उपस्थित नव्हते का?

4. घटनास्थळावरून पीसीआर कॉलवर कोणती त्वरित कारवाई करण्यात आली?

5. नवीन वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर कोणती विशेष सुरक्षा तयारी करण्यात आली होती?

6. आरोपी मुलांवर यापूर्वी काही खटला होता का?