हरिद्वार उत्तराखंड : ऑफिसमधील मिटींगच्या नावाखाली दिल्लीहून आलेल्या तरुणीवर तिच्या बॉस आणि ऑफिसमधील सहकारी मित्राने दारूचे नशा पाजून अनेकवेळा बलात्कार Delhi girl gangraped in Haridwar केला. तरुणीच्या तक्रारीवरून राणीपूर पोलिसांनी तिची वैद्यकीय तपासणी करून संबंधित कलमांतर्गत आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला Haridwar gangrape आहे. girl gangraped by boss and his accomplice

बॉससोबत खास व्यवस्था: कोतवाली राणीपूर पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, नजफगड येथील एक तरुणी दिल्लीतील एका फर्ममध्ये काम करते. 27 ऑगस्टच्या संध्याकाळी, ती तिचा बॉस अनिल ठाकूर, भागीदार राहुल उर्फ ​​आसिफ, फुरकान आणि मोमीन यांच्यासोबत कंपनीच्या कामासाठी हरिद्वारला आली. राहुल, मोमीन आणि फुरकान वेगळ्या हॉटेलमध्ये थांबले. पीडिता तिच्या बॉससोबत वेगळ्या हॉटेलमध्ये राहत होती.

दारू घेतल्यावर आली चक्कर : मुलीचा आरोप आहे की, 28 ऑगस्टच्या संध्याकाळी तिचा बॉस अनिल तिला त्याच्या फ्लॅटवर घेऊन आला. दोघे वेगवेगळ्या खोल्यांमध्ये थांबले. रात्री अकराच्या सुमारास राहुल, फुरकान व मोमीन जेवण घेऊन आले. जेवणादरम्यान या लोकांनी दारू घेण्याचा आग्रह धरला. या लोकांनी जास्त सांगितल्यावर पीडितेने 1 पेग घेतला. त्यानंतर तिला नशा होऊ लागली. खाण्यापिण्यात अमली पदार्थ मिसळल्याने मुलीला चक्कर येऊ लागली.

बॉस आणि सहकाऱ्याने केला बलात्कार: त्यानंतर ती तिच्या खोलीत गेल्याचे मुलीचे म्हणणे आहे. आरोप आहे की, काही वेळाने बॉस अनिल आणि राहुल तिच्या खोलीत आले. तिच्यावर बलात्कार केला. सकाळी जेव्हा मुलीला जाग आली तेव्हा तिला तिच्यावर झालेला त्रास कळला. त्यानंतर तिने कुटुंबीयांना याची माहिती दिली. 29 ऑगस्टच्या रात्री हे कुटुंब हरिद्वारला पोहोचले. मुलीला घेऊन कुटुंबीय कोतवाली राणीपूरला पोहोचले.

गुन्हा दाखल, आरोपी अटकेत : यानंतर आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. कोतवाली राणीपूर प्रभारी म्हणाले की, या प्रकरणी पीडितेच्या तक्रारीवरून संबंधित कलमांतर्गत आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. यासोबतच या प्रकरणाची कसून चौकशीही सुरू करण्यात आली आहे. Delhi girl gangraped by boss and his accomplice in Haridwar

हेही वाचा Pregnant Woman Was Gangraped गरोदर महिलेला बसस्थानकातून पळवून नेत चार दिवस केला गँगरेप, पोलिसांना सांगितला घटनाक्रम