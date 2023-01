नवी दिल्ली: Delhi cold wave: गुरुवारी दिल्लीकरांना हंगामातील सर्वात थंड अनुभवायला मिळाले. दिल्लीत तापमान 2.2 अंश सेल्सिअसपर्यंत temperature dropped in delhi घसरले. लोधी रोड, आयानगर आणि रिज येथील हवामान केंद्रांवर अनुक्रमे 2.8 अंश सेल्सिअस, 2.2 अंश सेल्सिअस आणि 2.8 अंश सेल्सिअस किमान तापमानाची नोंद झाली. दाट धुक्याने शहर व्यापल्यामुळे दिल्ली विमानतळाने प्रवाशांसाठी अलर्ट जारी केला आहे. coldest day of this season in delhi

भारतीय हवामान खात्याने India Meteorological Department जारी केलेल्या अहवालानुसार, गुरुवारी सकाळी 8.30 वाजता दिल्लीच्या सफदरजंग भागात किमान तापमान 3 अंश सेल्सिअस, पालम 6 अंश सेल्सिअस, लोधी रोड 2.8 अंश सेल्सिअस, रिज 2.8 अंश सेल्सिअस आणि 2.2 अंश सेल्सिअस होते. आया नगरमध्ये सेल्सिअसची नोंद झाली. दुसरीकडे, दिल्लीत आज कमाल तापमान 14 ते 17 अंश सेल्सिअसच्या दरम्यान राहण्याचा अंदाज आहे. आणि आज सूर्योदय सकाळी 7.15 वाजता झाला तर सूर्यास्त संध्याकाळी 5.39 वाजता होईल.

राष्ट्रीय राजधानीत सकाळी 5.30 वाजता दाट धुके दिसले आणि पालम येथे किमान 25 मीटर आणि सफदरजंग येथे 50 मीटर दृश्यमानता होती, असे भारतीय हवामान विभागाने सांगितले. राष्ट्रीय राजधानीतील हवेची गुणवत्ता अत्यंत खराब श्रेणीमध्ये राहिली असून PM 2.5 325 वर आणि PM 10 मध्यम श्रेणीमध्ये 195 वर आहे.0 आणि 50 मधील AQI 'चांगले', 51 आणि 100 'समाधानकारक', 101 आणि 200 'मध्यम', 201 आणि 300 'खराब', 301 आणि 400 'अतिशय खराब' आणि 401 आणि 500 ​​'अतिशय गंभीर' मानले जातात. पुढील काही दिवस हवेची गुणवत्ता अत्यंत खराब श्रेणीत राहण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

शहरातील मथुरा रोड येथील हवेचा दर्जा निर्देशांक देखील अत्यंत खराब श्रेणीत PM 2.5 सह 346 वर PM 10 एकाग्रतेसह 277 वर खराब श्रेणीत होता. सिस्टीम ऑफ एअर क्वालिटी अँड वेदर फोरकास्टिंग अँड रिसर्च (SAFAR) च्या अंदाजानुसार, शहराची हवेची गुणवत्ता अत्यंत खराब श्रेणीमध्ये राहील, पीएम 2.5 पातळी 336 पर्यंत पोहोचेल आणि पीएम 10 पातळी 216 पर्यंत पोहोचेल. शुक्रवारी शहराची हवेची गुणवत्ता अत्यंत खराब श्रेणीत आणखी खालावली जाईल.

दिल्लीत आज या मोसमातील सर्वात थंड दिवस होता. गुरुवारी तापमान ३ अंश सेल्सिअसच्या खाली गेल्याने नागरिकांना कडाक्याची थंडी जाणवली. खरं तर, उत्तर भारतातील डोंगराळ भागात जोरदार बर्फवृष्टी आणि वेस्टर्न डिस्टर्बन्ससह तेथून येणाऱ्या बर्फाळ वाऱ्यांमुळे राजधानी दिल्लीच्या तापमानात पुन्हा एकदा घसरण होत आहे. हवामान खात्याने एक उपग्रह चित्रही जारी केले आहे, ज्यामध्ये संपूर्ण उत्तर भारत सध्या थंडीच्या लाटेत असल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. त्याचवेळी पुढील दोन-तीन दिवस अशीच स्थिती राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

गुरुवारी सकाळी जम्मू, भटिंडा, अमृतसर, पटियाला, अंबाला, सोनीपत, पानिपत, चंदीगड, गंगानगर, चुरू, आग्रा, झाशी इत्यादी ठिकाणी धुक्याची चादर लपेटलेली दिसली. त्याचवेळी दिल्लीतील पालम आणि सफदरजंग आणि इतर भागातही दाट धुके दिसले. त्यामुळे दृश्यमानता 25 ते 75 मीटरपर्यंत कमी झाली. दिवसभरात त्यात सुधारणा अपेक्षित असली तरी. त्यानंतर पुढील २ ते ३ दिवस थंडीच्या लाटेमुळे संपूर्ण उत्तर भारतात कडाक्याची थंडी कायम राहणार असल्याचे हवामान खात्याने म्हटले आहे. त्यादृष्टीने अॅडव्हायजरीही जारी करण्यात आली आहे.