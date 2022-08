भरतपूर ( राजस्थान ) : भरतपूर येथील महेशची कथा एखाद्या चित्रपटासारखी आहे. १९ वर्षापूर्वी त्याच्या वडिलांना विष देऊन मारून टाकण्यात आले. त्यानंतर त्यांच्या 5 वर्षाच्या निष्पाप मुलाचे बनावट मृत्यू प्रमाणपत्र बनवले. या बनावट मृत्यू प्रमाणपत्राच्या आधारे तरुणाची संपूर्ण प्रॉपर्टी हडप करण्यात आली. आता हा तरुण स्वत:ला जिवंत असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या फेऱ्या मारत आहे. त्याने जिल्हा प्रशासनाकडे मदतीचे आवाहन केले आहे. ( Death On Kaagaz ) ( Dead Man Of Bharatpur is Alive ) ( Mahesh Of Bharatpur Is Alive ) ( Death On Papers )

अधिकाऱ्याला सांगितलेली कहाणी: सेवर पोलीस स्टेशन परिसरातील श्रीनगर गावात राहणारे महेश चंद (साहेब सिंग यांचा मुलगा) यांनी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी बीना महावर यांना निवेदन दिले आहे. ज्यामध्ये आपल्या प्रियजनांवर बेतलेला प्रसंग सांगितलं. त्यात लिहिले आहे की, त्यांचे काका धरम सिंग (मुलगा रामजीलाल), त्यांचा मुलगा वीर सिंग, राम भरोसा, धीरज आणि शिवलहरी शर्मा यांनी वडिलांच्या मृत्यूनंतर 2003 मध्ये बनवलेले त्यांचे (महेश चंदचे) बनावट मृत्यू प्रमाणपत्र तयार करून त्याची संपूर्ण मालमत्ता हडप केली आहे.

राजस्थान : भरतपूरचा महेश १९ वर्षांनंतर झाला जिवंत.. कोणालाही बसेना विश्वास.. जाणून घ्या काय आहे प्रकरण



महेश चंद यांच्या कागदपत्रांवरून असे दिसून येते की त्यांचा जन्म 1998 मध्ये झाला. वडील वारले तेव्हाच. त्यानंतर 2003 मध्ये महेश चंद केवळ 5 वर्षांचे असताना त्यांच्या कुटुंबीयांनी त्यांच्या विरोधात कट रचला. निष्पाप महेशला कैद करून ठेवण्यात आले होते. सर्वत्र पहारा होता. 2016 मध्ये महेशने 10वी बोर्डाची परीक्षाही उत्तीर्ण केली होती.

प्रियजनांच्या नजरेत वाढला : महेशच्या म्हणण्यानुसार, शाळेत जातानाही त्याच्यावर बारीक नजर ठेवली जायची. पीडित महेशने सांगितले की, त्याला सरकारकडून दिव्यांग कोट्याचे पेन्शनही मिळत असे मात्र आरोपींनी तेही बंद केले. त्यांच्या तावडीतून बाहेर आल्यानंतर मोठ्या कष्टाने मी पत्नी आणि आईसोबत दुसऱ्या ठिकाणी राहत असल्याचे त्यात म्हटले आहे. मी भरतपूर शहरात एका दुकानात काम करतो. आरोपींवर कारवाई करून स्वत: हयातीचा दाखला मिळवून शासनाची मदत द्यावी, अशी मागणी पीडित महेशने अपर जिल्हाधिकारी बीना महावर यांच्याकडे केली आहे.

