शिमला हिमाचल प्रदेशमध्ये गेल्या २४ तासांपासून सुरू असलेल्या पावसामुळे himachal weather report राज्यभर जनजीवन विस्कळीत झाले Road closed due to landslide in Himachal आहे. मुसळधार पावसाने भूस्खलन आणि पूरसदृश परिस्थिती दिसून Damage due to rain in Himachal आली. विशेष म्हणजे, हवामान खात्याने हिमाचलमध्ये यलो अलर्ट जारी केला होता. त्याचबरोबर उद्याचा यलो अलर्टही आहे. शनिवारी झालेल्या महसूल विभागाच्या बैठकीत राज्यात झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेण्यात आला.

19 लोक ठार, 8 बेपत्ता गेल्या 24 तासांत राज्यभरात भूस्खलन, अचानक पूर आणि ढगफुटीच्या एकूण 34 घटनांची नोंद झाली आहे. तर यादरम्यान 19 जणांचा मृत्यू Death in Himachal due to rain झाला असून 9 जण जखमी झाले आहेत. तर ६ जण बेपत्ता आहेत. मंडी, कांगडा आणि चंबा जिल्ह्यात सर्वाधिक नुकसान झाले आहे. या कालावधीत राज्यभरात एकूण 36 गुरांचा मृत्यू झाला आहे.

पावसामुळे नुकसान राज्यात एकूण 742 रस्ते बंद झाले, तर सुमारे 2000 विद्युत ट्रान्सफॉर्मर आणि 172 पाणीपुरवठा योजना विस्कळीत झाल्या. त्यापैकी ६६ पाणीपुरवठा योजना अजूनही विस्कळीत असून त्या रविवारी दुरुस्त करण्यात येणार आहेत. मुसळधार पाऊस आणि भूस्खलनामुळे बंद झालेल्या 742 रस्त्यांपैकी 407 रस्ते शनिवारी खुले करण्यात येणार आहेत. तर रविवारी 267 अडथळे असलेले रस्ते खुले करण्याचे काम केले जाणार आहे. तर पावसामुळे विस्कळीत झालेल्या 2000 ट्रान्सफॉर्मरपैकी 1500 पेक्षा जास्त दुरुस्त करण्यात आले असून रविवारपर्यंत बाधित भागात 100 टक्के वीज पुरवठा करण्यात येणार आहे.

मदत आणि पुनर्वसनाच्या कामांसाठी २३२ कोटी रुपये जारी दैनंदिन वस्तूंचा पुरवठा खंडित होऊ नये म्हणून रस्ते लवकरात लवकर सुरळीत सुरू करण्याच्या सूचना मुख्य सचिवांनी संबंधित विभागांना दिल्या आहेत. याशिवाय मुख्य सचिवांनी जिल्हा उपायुक्तांना बाधितांसाठी राहण्याची आणि भोजनाची व्यवस्था करण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्य आपत्ती व्यवस्थापन निधीतून जिल्ह्याला 232.31 कोटी रुपये मदत व पुनर्वसनाची कामे जलद गतीने करता येतील, अशी माहिती महसूल प्रधान सचिवांनी दिली.

पर्यटकांसाठी अॅडव्हायजरी जारी हिमाचलमध्ये येणाऱ्या पर्यटकांसाठी विभागाकडून अॅडव्हायझरी जारी करण्यात आली आहे. त्यानुसार हिमाचलला भेट देण्याची योजना असलेल्या पर्यटकांना राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या अधिकृत वेबसाइट hpsdma.nic.in वर माहिती घेण्यास सांगितले आहे. गेल्या २४ तासांतील पाऊस पाहता सध्या हिमाचल प्रदेशात असलेल्या पर्यटकांना नदी नाल्यांजवळ आणि डोंगराळ भागात न जाण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत पर्यटकांना पर्यटन विभागाच्या पर्यटन माहिती केंद्राशी संपर्क साधण्यास सांगण्यात आले आहे. याशिवाय इतर माहितीसाठी तुम्ही www.himachaltourism.gov.in किंवा www.hptdc.in ला भेट देऊ शकता. DAMAGE DUE TO RAIN IN HIMACHAL 19 PEOPLE DIED IN HIMACHAL PRADESH DUE TO FLOOD AND LANDSLIDE

