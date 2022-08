मेष मित्र आणि नातेवाईकांच्या भेटीमुळे घरगुती वातावरण आनंदी आणि उत्साही राहील. तुम्हाला चांगले कपडे आणि अन्न मिळेल. मित्र आणि नातेवाईकांकडून भेटवस्तू मिळू शकतात. आरोग्याच्या दृष्टीने दिवस चांगला आहे. लव्ह लाइफमध्ये तुमचा दिवस चांगला जाईल. मित्र आणि प्रेम भागीदारांशी तुमचे संबंध सामान्य असतील.

वृषभ नवीन काम, नवीन नातेसंबंध सुरू करू नका. आरोग्याच्या बाबतीत काळजी घ्या. विशेषतः बाहेरचे खाणे पिणे टाळावे. आज तुम्ही जास्त नाराज व्हाल, बोलण्यावर संयम ठेवा. कुटुंब, मित्र आणि प्रेमी युगुलांच्या आक्रमक वागण्यामुळे मन दुखावले जाऊ शकते. पाणथळ ठिकाणी जाणे टाळा आणि नियमांच्या विरोधात असलेल्या कोणत्याही कामात सहभागी होऊ नका. आज कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी काळजीपूर्वक पुढे जा. कुणासोबत गैरसमज होण्याची शक्यता आहे.

मिथुन आज तुम्ही दिवसभर शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या आनंदी असाल. तुम्हाला मित्र-मैत्रिणींचे सहकार्य मिळेल. सामाजिक क्षेत्रातही मान सन्मान मिळेल. तुम्ही कुटुंब, मित्र आणि प्रेम भागीदार यांच्यासोबत आनंदाने वेळ घालवू शकाल. विवाहासाठी योग्य जीवनसाथी शोधत असलेल्या तरुण तरुणींना चांगली बातमी मिळू शकते. आजचा दिवस चांगला खाण्याचा योग आहे. आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून वेळ चांगला आहे.

कर्क शारीरिक मानसिक आरोग्यासोबतच समृद्धीच्या संधींमुळे तुमचा आनंदही वाढेल. परदेशातून चांगली बातमी मिळेल. क्लब किंवा सुंदर ठिकाण आणि धार्मिक प्रवासातून तुम्हाला आनंद मिळेल. कुटुंबातील सदस्यांसोबत दर्जेदार वेळ घालवू शकाल. परदेशात जाण्यासाठी इच्छुक लोकांना लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. आरोग्य चांगले राहील.

सिंह आज, प्रेम जीवनातील सकारात्मक परिस्थितीसाठी तुम्ही तुमच्या प्रियकराच्या भावनांनाही महत्त्व द्यावे. राग आणि वाणीवर नियंत्रण ठेवा. बाहेरचे खाणे-पिणे तुमचे आरोग्य बिघडू शकते. तुमच्या मनावर नकारात्मक विचारांचे वर्चस्व राहील. तुमच्या अहंकारामुळे वादविवादात कोणाच्या तरी नाराजीला सामोरे जावे लागेल. चांगल्या स्थितीत असणे. घाईघाईने निर्णय घेतल्याने नुकसान होण्याची शक्यता आहे.

कन्या नवीन काम, नवीन नातेसंबंध सुरू करू नका. आरोग्याच्या बाबतीत काळजी घ्या. विशेषतः बाहेरचे खाणे पिणे टाळावे. आज तुम्ही जास्त नाराज व्हाल, बोलण्यावर संयम ठेवा. कुटुंब, मित्र आणि प्रेम भागीदार यांच्याशी मतभेद होऊ शकतात. पाणी असलेल्या ठिकाणांपासून दूर रहा. पाणथळ ठिकाणी जाणे टाळा आणि नियमांच्या विरोधात असलेल्या कोणत्याही कामात सहभागी होऊ नका.



तूळ आज तुमचा दिवस आनंदात आणि आनंदात जाईल. स्वादिष्ट भोजन, सहली आणि प्रेमप्रकरणात यश यांमुळे मन प्रसन्न राहील. कुठेतरी बाहेर जाण्याची शक्यता आहे. आज करमणूक आणि कपडे खरेदीवर पैसे खर्च होऊ शकतात. नवीन कपडे खरेदी होतील. दागिने देखील खरेदी करायला आवडेल. शरीर आणि मनाचे आरोग्य चांगले राहील, लोकांमध्ये मान सन्मान राहील. विवाहित लोकांमध्ये प्रणय कायम राहील.

वृश्चिक कुटुंबात सुख शांतीचे वातावरण राहील. आज तुमची एखाद्या नवीन व्यक्तीशी मैत्री होऊ शकते. शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य राहील. विरोधक आणि शत्रूंचा पराभव करू शकाल. मित्र मैत्रिणींशी भेट होईल. अपूर्ण कामे पूर्ण होतील. अतिउत्साही होऊन काम बिघडू नका. संयमाने आणि समजून घेऊन काम करा.

धनु आजचा दिवस संमिश्र आहे. आज तुम्हाला पोटाशी संबंधित समस्या असू शकतात. कामात यश न मिळाल्याने रागाची भावना जास्त राहील. मात्र, प्रेमसंबंधांसाठी योग्य वेळ आहे. मित्र आणि प्रियकरांसोबत रोमांचक क्षणांचा आनंद घ्या. नवीन व्यक्ती भेटणे आनंददायी असेल. आज संभाषण आणि बौद्धिक चर्चेपासून दूर राहणे चांगले.

मकर तुमचा दिवस प्रतिकूलतेने भरलेला असेल, त्यामुळे मनात चिंतेची भावना राहील. शरीरात ऊर्जा आणि ताजेपणाचा अभाव असेल. सार्वजनिक जीवनात बदनामी होण्याची शक्यता राहील. छातीत दुखण्याची तक्रार असू शकते. स्वतःच्या वागण्यावर नियंत्रण ठेवा. आज मित्र, प्रेम भागीदार आणि नातेवाईकांशी वाद टाळा.

कुंभ आज तुम्ही शरीर आणि मनाने आनंदी राहाल. तुमच्या मनावरील चिंतेचे ढग दूर झाल्याने तुमचा उत्साह वाढेल. तुम्ही त्यांच्यासोबत आनंदाने वेळ घालवाल. छोटा प्रवास होऊ शकतो. मित्र आणि प्रेमीयुगुल यांच्या भेटीने तुम्ही आनंदी व्हाल. लव्ह लाइफमध्ये परिणामकारक परिणाम मिळू शकतील. अधिकारी नोकरदार लोकांची प्रशंसा करतील.

मीन आज प्रेम जीवनातील नकारात्मक विचार मनातून काढून टाका. लव्ह लाइफमध्ये यश मिळवण्यासाठी आज तुम्ही तुमच्या प्रेयसीच्या विचारांचा आदर करा. राग आणि वाणीवर संयम ठेवा. कोणाशीही वाद किंवा भांडण टाळण्याचा प्रयत्न करा. आहारावर संयम ठेवण्याची गरज आहे. शारीरिक स्वास्थ्य मध्यम राहील. कुटुंबातील सदस्यांशी वाद होऊ शकतो.Today Lucky Horoscope, LOVE HOROSCOPE IN MARATHI, DAILY LOVE HOROSCOPE FOR 29 AUGUST IN MARATHI