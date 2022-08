28 ऑगस्ट 2022 रोजी कोणत्या राशीच्या लोकांचे प्रेम आणि वैवाहिक जीवन चांगले राहील. मेष ते मीन राशीपर्यंतची आजची प्रेम राशी कशी असेल. जोडीदाराची साथ कोणाला मिळेल, कुठे हात सोडता येतील. प्रपोज करण्यासाठी दिवस चांगला आहे की वाट पहावी लागेल, Daily love rashifal तुमच्या लव्ह लाइफशी संबंधित सर्व काही जाणून घ्या. 28 ऑगस्ट 2022 love horoscope prediction. Sunday Love Horoscope . Daily love rashifal .Daily love horoscope in Marathi.DAILY LOVE HOROSCOPE FOR 28 august 2022 IN MARATHI

मेष आज लव्ह लाइफमध्ये कोणत्याही गोष्टीवर हट्टी राहू नका. आज तुमचा दिवस मध्यम फलदायी आहे. तुमचे आरोग्य नरम राहू शकते. शारीरिक थकवा जाणवेल. शक्य असल्यास प्रवास टाळा. आरोग्याची काळजी घ्या, कारण पोटाशी संबंधित आजार होण्याची शक्यता आहे. कामाच्या घाईगडबडीत तुम्ही कुटुंबासाठी कमी वेळ काढू शकाल, त्यामुळे कुटुंबातील सदस्यांशी मतभेद होऊ शकतात.

वृषभ राशी आज तुमचा दिवस मध्यम फलदायी आहे. लव्ह लाइफ चांगले राहील. कोणतेही काम दृढ मनोबल आणि पूर्ण विश्वासाने करा. आरोग्याच्या दृष्टीने आजचा काळ चांगला आहे. अविवाहितांचे नाते निश्चित होऊ शकते. वैवाहिक जीवनात चांगले वैवाहिक सुख मिळू शकेल.

मिथुन लव्ह लाइफमध्ये तुमचा दिवस चांगला जाईल. मित्र, नातेवाईक आणि शेजारी यांच्याशी तुमचे संबंध चांगले राहतील. आज तुमच्या चंचल मनामुळे तुमच्या विचारांमध्ये लवकर बदल होईल. शरीरात आणि मनात ताजेपणाचा अभाव राहील. नवीन काम सुरू करण्यासाठी दिवस चांगला आहे. विरोधकांना पराभूत करू शकाल. हा आनंदाचा आणि आनंदाचा दिवस आहे.

कर्क राशी आजचा दिवस मध्यम फलदायी आहे. तुमच्या मनात काहीतरी अपराधी राहील. तुम्ही जे काही काम कराल त्यात तुम्हाला समाधान मिळणार नाही. आरोग्य चांगले राहणार नाही. उजव्या डोळ्यात त्रास होण्याची शक्यता आहे. आज मित्र, प्रेम भागीदार आणि नातेवाईक यांच्याशी मतभेद होऊ शकतात. तुमचे मानसिक वर्तन नकारात्मक राहील. आज कोणत्याही प्रकारच्या अनैतिक प्रवृत्तींपासून दूर राहा.

सिंह आज प्रेम जीवनात तुम्ही आत्मविश्वासाने झटपट निर्णय घेऊ शकाल. दुपारनंतर तुमच्या स्वभावात राग आणि वागण्यात उग्रता राहील. यावर लक्ष ठेवा. डोकेदुखी आणि पोटाशी संबंधित तक्रारी राहतील. वैवाहिक जीवनात सुसंवाद राहील. प्रेम जीवनात समाधानासाठी अतिरिक्त प्रयत्न करावे लागतील.

कन्या अहंकारामुळे मित्र प्रेम जोडीदाराशी भांडण होऊ शकते. वैवाहिक जीवनात अडचणी येऊ शकतात. शारीरिक आणि मानसिक चिंतेमध्ये राहाल. या काळात बाहेर जाणे किंवा खाणे टाळावे. आज बहुतेक वेळ शांत राहा आणि संयमाने दिवस घालवा.

तूळ आजचा दिवस शुभ आणि लाभदायक आहे. मित्र मैत्रिणींसोबत भेट किंवा पर्यटनाचा आनंद घ्याल. कुटुंबात आनंदाचे वातावरण राहील. पत्नीकडून तुम्हाला आनंद आणि समाधान मिळेल. अविवाहितांचे नाते निश्चित होऊ शकते. वैवाहिक जीवनात चांगले वैवाहिक सुख मिळू शकेल. आरोग्य चांगले राहील.

वृश्चिक तुमची सर्व कामे सहज पूर्ण होतील. लव्ह लाइफमध्ये तुमचा दिवस चांगला जाईल. कौटुंबिक जीवनात आनंद आणि समाधानाचा अनुभव येईल. आरोग्य चांगले राहील. आज तुम्हाला मित्र, प्रेम भागीदार आणि नातेवाईकांकडून आदर मिळेल.

धनु आज कोणत्याही प्रकारचा प्रवास टाळणे तुमच्या हिताचे राहील. आज तुमच्या शरीरात थकवा जाणवेल. मनात अस्वस्थता राहील. धोकादायक विचारांपासून दूर राहा. आज प्रेम जीवनात यश मिळविण्यासाठी जास्त प्रयत्न करावे लागतील. आज संयमाने जगा. तुमच्या कामात काम करून तुम्ही वाद टाळू शकाल.

मकर मित्र-मैत्रिणींसोबत बाहेर जाण्याची संधी मिळू शकते. खाण्यापिण्यात काळजी घ्या. भागीदारांशी अंतर्गत मतभेद वाढतील. आरोग्याबाबत काही चिंता असू शकते. गुडघ्यांमध्ये वेदना होऊ शकतात. नकारात्मक विचार तुमच्यापासून दूर ठेवा. आज नवीन काम सुरू करू नका.

कुंभ आज तुम्ही प्रत्येक काम आत्मविश्वासाने पूर्ण कराल. प्रेयसीच्या शब्दांना महत्त्व द्या. लव्ह बर्ड्स लहान सहलीला जाण्याचा विचार करू शकतात. तुम्ही स्वादिष्ट पदार्थांचा आस्वाद घेऊ शकाल. नवीन कपडे परिधान करण्याची संधी मिळेल. कुटुंबातील सदस्यांसोबत आनंदाने वेळ घालवाल. तथापि, आपला वेळ हुशारीने वापरा. आरोग्य चांगले राहील.

मीन आजचा दिवस अनुकूल आहे. आज लव्ह-लाइफमध्ये आत्मविश्वास वाढेल.शारीरिकदृष्ट्या तुम्ही निरोगी असाल. कौटुंबिक वातावरणही शांततापूर्ण राहील. विरोधकांवर विजय मिळेल. उत्कटता आणि आक्रमकता प्रकृतीपासून दूर ठेवा आणि वाणीवरही संयम ठेवा. महिला आनंददायी संभाषणात व्यस्त राहतील.