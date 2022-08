मेष आज भावनांचा अतिरेक तुमचे मन संवेदनशील बनवेल, त्यामुळे मित्र आणि प्रेयसी जोडीदाराचे बोलणे आणि वागणे तुम्हाला वाईट वाटेल. तुमचा सन्मान दुखावला जाऊ शकतो. जेवणात अनियमितता राहील. पाणी असलेल्या ठिकाणी जाणे तुमच्यासाठी धोकादायक ठरू शकते. मनःशांती मिळवण्यासाठी धार्मिक कार्यात मन झोकून द्या.

वृषभ तुम्ही शरीर आणि मनाने निरोगी आणि प्रफुल्लित असाल. घराबाबत कुटुंबियांशी चर्चा होईल. मित्र मैत्रिणींसोबत प्रवास घडतील. सर्व कामात यश मिळेल. नशीब वाढण्याची शक्यता आहे. प्रेयसीचे सहकार्य मिळेल. समाजात मानसन्मान मिळेल. विरोधकांचा पराभव करू शकाल.

मिथुन नेमून दिलेले काम पूर्ण केल्यावर तुम्हाला आनंद वाटेल. अवघड कामे सहज पूर्ण करू शकाल. त्यांची मदत सुरूच राहील. मित्र आणि प्रियजनांच्या भेटीमुळे तुम्हाला आनंद मिळू शकेल. तुमच्या कुटुंबातही आनंदाचे वातावरण असेल. आता कोणतेही नवीन काम सुरू होण्याची वाट पहा.

कर्क आज तुम्ही मित्र आणि कुटुंबियांसोबत आनंदाने दिवस घालवू शकाल. त्यांच्याकडून मिळणाऱ्या भेटवस्तूमुळे तुम्हाला आनंद वाटेल. भटकंतीबरोबरच स्वादिष्ट भोजन मिळण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला काही चांगली बातमी मिळू शकते. तुम्हाला आर्थिक लाभ मिळेल. जोडीदारासोबतचे नाते घट्ट होईल. शरीर आणि मनामध्ये ऊर्जा आणि ताजेपणा जाणवेल.

सिंह मानसिक अस्वस्थता जाणवेल. वाणीवर संयम नसेल, तर मित्र, प्रेम, जोडीदाराशी मतभेद किंवा वाद होऊ शकतात. प्रेमाचे प्रमाण अधिक असेल. एखाद्याशी गैरसमज झाल्यामुळे मतभेद होऊ शकतात. आज तुम्ही फक्त तुमच्या कामावर लक्ष केंद्रित करा. प्रियेशी भेट होऊ शकते.

कन्या स्त्री मित्रांकडून तुम्हाला फायदा होईल. मित्र आणि वडीलधाऱ्यांमुळे तुमचा वेळ आनंदात जाईल. तुम्ही फिरायला जाण्याचा विचार करू शकता. मुले आणि पत्नीकडूनही आनंद मिळेल. तुमचे वैवाहिक जीवन आनंदी राहील. आज लव्ह लाइफमध्ये यश मिळाल्याने तुमचा उत्साह वाढेल. मुलांकडून चांगली बातमी मिळेल. आपण मित्र आणि प्रेम, भागीदारांना भेटू शकाल.

तूळ लव्ह लाइफमध्ये तुमचा दिवस चांगला जाईल. प्रेम जीवनात सकारात्मकता राहील. मित्र आणि प्रेम,भागीदार तुमच्या कामाची प्रशंसा करतील. तुमच्या कुटुंबात आनंदाचे वातावरण राहील. आज मित्र, प्रेम भागीदार आणि नातेवाईकांकडून लाभ होऊ शकतो. प्रेम जीवनात सकारात्मकता राहील.

वृश्चिक आज शरीरातील सुस्तीमुळे उत्साहाचा अभाव राहील. त्याचा तुमच्या कामावरही परिणाम होईल. तुमच्यासाठी अडचणी वाढतील. अधिकारी तुमच्यावर अनुकूल राहणार नाहीत. महत्त्वाचे निर्णय घेण्यासाठी आजचा दिवस चांगला नाही. आज प्रेम जीवनातही नकारात्मकता राहील. तुमचा दिवस शांततेने आणि संयमाने घालवणे चांगले.

धनु नवीन काम आणि नवीन नातेसंबंध सुरू करण्यासाठी वेळ अनुकूल आहे. सर्दी, खोकला किंवा पोटात अस्वस्थता येऊ शकते. तुमच्या मनात चिंता आणि अस्वस्थता राहू शकते. लव्ह लाइफमध्ये अचानक समस्या उद्भवू शकतात. बोलण्यात काळजी घ्या. जोडीदारासोबत काही विषयावर मतभेद होतील.

मकर पैशाच्या बाबतीत आजचा दिवस खूप चांगला जाईल. लव्ह बर्ड्ससाठीही आजचा दिवस चांगला आहे. नवीन कोणाशी तरी आकर्षण राहील. रुचकर भोजन, वस्त्र, वाहन उपलब्ध होईल. आज तुमच्या घरी कोणताही पाहुणे येऊ शकतो. दुपारनंतर मित्रांसोबत बाहेर जाण्याचा कार्यक्रम करू शकाल.

कुंभ कामात यश मिळविण्यासाठी आजचा दिवस खूप चांगला आहे. कुटुंबात शांतता आणि सौहार्द राहील. तुमच्या शरीरात आणि मनाला ताजेपणा जाणवेल. आजारी व्यक्तीच्या तब्येतीत सुधारणा होईल. तुमच्या प्रिय व्यक्तीशी संबंध खूप चांगले राहतील.

मीन तुमच्या स्वभावात प्रेमाचे प्रमाण अधिक असेल. पोटात अस्वस्थता आणि मानसिक अस्वस्थता जाणवेल. मन स्थिर ठेवावे लागेल. लव्ह बर्ड्ससाठीही चांगला काळ आहे. जीवनसाथीसोबतचे वैचारिक मतभेदही दूर होतील. आज तुम्ही काहीतरी नवीन करण्याचा विचार करू शकता.