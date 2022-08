मेष लव्ह लाइफ सकारात्मक राहील. आरोग्य उत्तम राहील. आजचा दिवस तुम्ही सामाजिक कार्यात आणि मित्रांसोबत घालवाल. मित्र मंडळात नवीन मित्र जोडले जातील. लव्ह पार्टनरवर पैसा खर्च होईल. वडिलधाऱ्यांचा फायदा होईल आणि त्यांचे सहकार्य मिळेल. तुम्ही प्रवास किंवा पर्यटन यशस्वीपणे आयोजित करू शकाल.

वृषभ वैवाहिक जीवनात गोडवा राहील. आरोग्य राहील. लव्ह लाइफमध्ये तुमचा दिवस चांगला जाईल. मित्र मैत्रिणींच्या मागे पैसा खर्च होईल. गृहस्थ जीवनात सुख शांती नांदेल. कुटुंबातील महत्त्वाच्या चर्चेत वेळ घालवाल. नवीन काम आणि नवीन नातेसंबंध सुरू करण्यासाठी वेळ अनुकूल आहे.

मिथुन जोडीदारासोबतचा जुना वाद मिटू शकतो. आरोग्याच्या दृष्टीने दिवस अनुकूल राहील. आज तुम्हाला काही अडचणींचा सामना करावा लागेल. तुम्हाला थकवा आणि सुस्त वाटेल. अपेक्षेप्रमाणे काम होणार नाही. तुमच्या मनात चिंता राहील. अन्यथा नुकसान होऊ शकते. आज विरोधकांपासून दूर राहा. लव्ह लाइफ सामान्य राहील.

कर्क आज नवीन काम सुरू करू नका. मनावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. खाण्यापिण्यात काळजी घ्या, अन्यथा तब्येत बिघडू शकते. कुटुंबात थोडी अशांतता राहील. जोडीदाराशी किंवा मुलांशी एखाद्या गोष्टीवरून वाद होऊ शकतो. नवीन नातेसंबंध तुम्हाला अडचणीत आणू शकतात.

सिंह आज पती पत्नीमध्ये एखाद्या गोष्टीवरून वाद होऊ शकतो. आज आरोग्याची विशेष काळजी घ्या. मित्र मैत्रिणींसोबत वागण्यातही मतभेद असू शकतात. आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून वेळ मध्यम आहे. निष्काळजीपणा टाळावा लागेल.

कन्या कौटुंबिक वातावरणात आनंदाचा अनुभव येईल. तुम्ही शारीरिक आणि मानसिक दोन्ही दृष्ट्या निरोगी राहाल. आर्थिक लाभ होईल. रुग्णाच्या प्रकृतीत सुधारणा होईल. विरोधकांवर विजय मिळेल. लव्ह लाइफमध्ये सकारात्मक राहून तुम्ही तुमच्या प्रियकराशी मतभेद टाळू शकाल. कुटुंबातील सदस्यांशी एखाद्या महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा होऊ शकते.

तूळ आज तुम्ही बौद्धिक कामात आणि चर्चेत व्यस्त असाल. तुम्ही तुमच्या कल्पनाशक्तीचा आणि सर्जनशीलतेचा चांगला वापर करू शकाल. चुकीच्या वादात किंवा वादात पडू नये. आज आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून वेळ मध्यम फलदायी आहे. पोटात अस्वस्थता येऊ शकते. प्रिय व्यक्तीच्या भेटीने तुम्हाला आनंदाचा अनुभव येईल. तुमच्या जोडीदारासोबत तुमचा वेळ चांगला जाईल.

वृश्चिक रास आज तुम्हाला शरीर आणि मन अस्वस्थ वाटेल. छोट्या छोट्या चिंता तुम्हाला सतावू शकतात. मानसिक थकवा जाणवेल. कुटुंबात नातेवाईक आणि नातेवाईकांशी मतभेद होऊ शकतात. जोडीदार किंवा प्रियकराशी मतभेदही होऊ शकतात. निष्काळजीपणामुळे नुकसान होईल.

धनु नवीन काम सुरू करण्यासाठी अनुकूल वेळ आहे, नवीन नातेसंबंध, आरोग्य चांगले राहील. तुमचे मनही प्रसन्न राहील. छोटा प्रवास होण्याची शक्यता आहे. मित्र आणि नातेवाईकांसोबतची भेट आनंददायी होईल. भाग्य तुमच्या सोबत राहील. कुटुंबातील सदस्यांसोबतच्या नात्यातील कटुता दूर होईल.

मकर तुमच्या बोलण्यावर आणि वागण्यावर नियंत्रण ठेवा. अधीनस्थांशी अतिशय गोड आवाजात बोलावे लागेल. लव्ह लाइफसाठी काळ कठीण आहे. कुटुंबातील सदस्यांशी मतभेद होणार नाहीत याची काळजी घ्या. आरोग्याची काळजी घ्यावी लागेल. डोळ्यात दुखणे किंवा खुपणे असू शकते. तुम्ही जेवढे नकारात्मकतेपासून दूर राहाल, तेवढा फायदा तुम्हाला मिळू शकेल.

कुंभ आजचा दिवस शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या तुमचा दिवस असेल. नातेवाईक, मित्र आणि कुटुंबातील सदस्यांसह घरात उत्सवाचे वातावरण असेल. शोभिवंत जेवणाचा आस्वाद घ्या. कुठेतरी बाहेर जाण्याचा कार्यक्रम होऊ शकतो. लव्ह लाइफमध्ये उत्साह राहील. तुमच्या प्रियकराला मनापासून सांगून तुम्ही आनंदी होऊ शकता. आज बाहेर जाताना काळजी घ्या. हंगामी आजारांची भीती राहील.

मीन तुमच्या कामावर जास्त लक्ष द्या. धार्मिक कार्यात पैसा खर्च होऊ शकतो. आज मित्र, प्रेमीयुगुल आणि नातेवाईकांशी वाद घालू नका. कारण वादाचे रुपांतर मोठ्या भांडणात होऊ शकते. तुटपुंज्या नफ्याच्या लोभाला पडू नका. अध्यात्म मनाला शांती देईल. Love Horoscope 23 August, Today Lucky Horoscope, 5 zodiac love birds to hang out together, LOVE HOROSCOPE IN MARATHI