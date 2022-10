या लव्हराशीमध्ये आपण जाणून घेणार आहोत की ( Which Zodiac Signs will Have Good Love ) आज कोणत्या राशींचे प्रेम आणि वैवाहिक जीवन चांगले राहील. मेष ते मीन राशीच्या राशींचे प्रेम-जीवन कसे असेल. जोडीदाराची साथ कोणाला मिळेल, कुठे हात सोडता येतील. प्रपोज करण्यासाठी (दैनिक प्रेम राशिफल) दिवस चांगला आहे की वाट ( Special Love Horoscope We Are Going to Know ) पाहावी लागेल. आजची प्रेम कुंडली चंद्र राशीवर ( Daily Love Horoscope ) आधारित आहे. 2 ऑक्टोबर 2022 च्या प्रेम कुंडलीमध्ये तुमच्या प्रेम-जीवनाशी संबंधित सर्व काही जाणून ( Horoscope For 1 October 2022 in Marathi ) घेऊया.

मेष : आज तुम्ही सामाजिक कार्यात आणि मित्रांसोबत वेळ घालवाल. वडिलधाऱ्यांचा फायदा होईल आणि त्यांचे सहकार्य मिळेल. तुम्ही प्रवास किंवा पर्यटन यशस्वीपणे आयोजित करू शकाल. मित्रमंडळीत नवीन मित्र जोडले जातील. लव्ह-पार्टनरवर पैसा खर्च होईल. लव्ह-लाइफ सकारात्मक राहील. आरोग्य चांगले राहील.

वृषभ राशी : लव्ह-लाइफमध्ये तुमचा दिवस चांगला जाईल. कुटुंबातील महत्त्वाच्या चर्चेत वेळ घालवाल. नवीन काम आणि नवीन नातेसंबंध सुरू करण्यासाठी वेळ अनुकूल आहे. मित्र-मैत्रिणींच्या मागे पैसा खर्च होईल. गृहस्थ जीवनात सुख-शांती नांदेल. वैवाहिक जीवनात गोडवा राहील. आरोग्य राहील.

मिथुन: आज तुम्हाला काही अडचणींचा सामना करावा लागेल. तुम्हाला थकवा आणि सुस्त वाटेल. अपेक्षेप्रमाणे काम होणार नाही. तुमच्या मनात चिंता राहील. अन्यथा नुकसान होऊ शकते. आज विरोधकांपासून दूर राहा. लव्ह-लाइफ सामान्य राहील. जोडीदारासोबतचा जुना वाद मिटू शकतो. आरोग्याच्या दृष्टीने दिवस अनुकूल राहील

कर्क : आज नवीन कामाची सुरुवात करू नये. मनावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. खाण्यापिण्यात काळजी घ्या, अन्यथा तब्येत बिघडू शकते. कुटुंबात थोडी अशांतता राहील. जोडीदाराशी किंवा मुलांशी एखाद्या गोष्टीवरून वाद होऊ शकतो. नवीन नातेसंबंध तुम्हाला अडचणीत आणू शकतात.

कन्या राशीत: सूर्य राशीत बदल, युवराजाच्या घरी ग्रहराजाचे आगमन, त्यांना सुख-नशीब आणि धन-सन्मान मिळेल सिंह राशी: आज पती-पत्नीमध्ये एखाद्या गोष्टीवरून वाद होऊ शकतो. आज आरोग्याची विशेष काळजी घ्या. मित्र-मैत्रिणींसोबत वागण्यातही मतभेद असू शकतात. आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून वेळ मध्यम आहे. निष्काळजीपणा टाळावा लागेल.

कन्या : कौटुंबिक वातावरणात आनंदाचा अनुभव येईल. तुम्ही शारीरिक आणि मानसिक दोन्ही दृष्ट्या निरोगी राहाल. आर्थिक लाभ होईल. रुग्णाच्या तब्येतीत सुधारणा होईल. विरोधकांवर विजय मिळेल. लव्ह-लाइफमध्ये सकारात्मक राहून तुम्ही तुमच्या प्रियकराशी मतभेद टाळू शकाल. कुटुंबातील सदस्यांशी एखाद्या महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा होऊ शकते.

तूळ : आज तुम्ही बौद्धिक कामात आणि चर्चेत व्यस्त असाल. तुम्ही तुमच्या कल्पनाशक्तीचा आणि सर्जनशीलतेचा चांगला वापर करू शकाल. चुकीच्या वादात किंवा वादात पडू नये. आज आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून वेळ मध्यम फलदायी आहे. पोटात अस्वस्थता येऊ शकते. प्रिय व्यक्तीच्या भेटीने तुम्हाला आनंदाचा अनुभव येईल. तुमच्या जीवनसाथीसोबत वेळ चांगला जाईल.

वृश्चिक: आज तुम्हाला शरीर आणि मन अस्वस्थ वाटेल. छोट्या-छोट्या चिंता तुम्हाला सतावू शकतात. मानसिक थकवा जाणवेल. कुटुंबात नातेवाईक आणि नातेवाईकांशी मतभेद होऊ शकतात. जोडीदार किंवा प्रियकराशी मतभेदही होऊ शकतात. निष्काळजीपणामुळे नुकसान होईल.

धनु: नवीन काम सुरू करण्यासाठी अनुकूल वेळ आहे, नवीन नातेसंबंध, आरोग्य चांगले राहील. तुमचे मनही प्रसन्न राहील. छोटा प्रवास होण्याची शक्यता आहे. मित्र आणि नातेवाईकांसोबतची भेट आनंददायी होईल. भाग्य तुमच्या सोबत राहील. नात्यातील कटुता दूर होईल.

मकर : नकारात्मकतेपासून जितके दूर राहाल तितका फायदा होईल. तुमच्या बोलण्यावर आणि वागण्यावर नियंत्रण ठेवा. लव्ह-लाइफसाठी काळ कठीण आहे. कुटुंबातील सदस्यांशी मतभेद होणार नाहीत याची काळजी घ्या. आरोग्याची काळजी घ्यावी लागेल. डोळ्यात दुखणे किंवा दुखणे असू शकते.

कुंभ: आजचा दिवस शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या तुमचा दिवस असेल. तुमच्या प्रियकराला मनापासून सांगून तुम्ही आनंदी होऊ शकता. आज बाहेर जाताना काळजी घ्या. लव्ह-लाइफमध्ये उत्साह राहील. नातेवाईक, मित्र आणि कुटुंबातील सदस्यांसह घरात उत्सवाचे वातावरण असेल. शोभिवंत जेवणाचा आस्वाद घ्या. कुठेतरी बाहेर जाण्याचा कार्यक्रम होऊ शकतो. मौसमी आजारांची भीती राहील.

मीन : धार्मिक कार्यात पैसा खर्च होऊ शकतो. तुटपुंज्या नफ्याच्या लोभाला पडू नका. अध्यात्म मनाला शांती देईल. आज मित्र-मैत्रिणी, जोडीदार आणि नातेवाईकांशी वाद घालू नका, कारण वादाचे रुपांतर मोठ्या भांडणात होऊ शकते. तुमच्या कामावर जास्तीत जास्त लक्ष केंद्रित करा.