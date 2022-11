पश्चिम बंगाल : डॉ. सीव्ही आनंद बोस ( Ananda Bose ) 23 नोव्हेंबर रोजी कोलकाता येथे पश्चिम बंगालचे राज्यपाल ( New Governor Of West Bengal ) म्हणून शपथ घेणार आहेत. गुरुवारी, डॉ. सीव्ही आनंद बोस यांची राष्ट्रपती भवनाने पश्चिम बंगालच्या राज्यपालपदी नियुक्ती केली. यापूर्वी 71 वर्षीय डॉ. आनंद बोस हे मेघालय सरकारचे सल्लागार होते.( Bose To Take Oath As New Governor Of West Bengal )

अनेक मान्यवराची उपस्थिती : पश्चिम बंगालचे माजी राज्यपाल जगदीप धनखर यांची ऑगस्टमध्ये उपराष्ट्रपती म्हणून निवड झाल्यानंतर काही महिन्यांनी डॉ. बोस यांची नियुक्ती झाली आहे. राजभवनात शपथ घेतील. अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, विधानसभा अध्यक्ष विमान बंदोपाध्याय आणि विरोधी पक्षनेते शुभेंदू अधिकारी आणि इतर अनेक मान्यवर शपथविधी सोहळ्याला उपस्थित राहणार आहेत.

ही पदे भूषवली : जगदीप धनखर यांची मणिपूरच्या राज्यपालपदी उपाध्यक्षपदी निवड झाल्यापासून गणेशन बंगालच्या राज्यपालपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सांभाळत होते. माजी नोकरशहा डॉ. सी.व्ही. आनंद बोस हे निवृत्त केंद्रीय सचिव असून त्यांनी जिथे जिथे काम केले तिथे छाप सोडली आहे. आनंदा बोस 1977 मध्ये केरळ केडरमध्ये आयएएस म्हणून रुजू झाले आणि त्यांनी केरळमध्ये विद्यापीठाचे कुलगुरू, अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि जिल्हाधिकारी ही पदे भूषवली.