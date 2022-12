केंद्रीय रेशीम मंडळ (CSB) आणि भारत सरकारच्या वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या (Govt Jobs in Central Silk Board) अंतर्गत, गट A, गट B आणि गट C च्या 140 हून अधिक पदांच्या भरतीसाठी (for 142 posts) जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. बोर्डाने जारी केलेल्या भरती जाहिरातीनुसार गट क मध्ये 85 अप्पर डिव्हिजन लिपिक, 25 सहाय्यक अधीक्षक (प्रशासक) यासह एकूण 142 पदांची भरती करायची आहे. CSB Recruitment 2023

16 जानेवारीपर्यंत करा अर्ज : सेंट्रल सिल्क बोर्डमध्ये जाहिरात केलेल्या पदांसाठी अर्ज करण्यास इच्छुक आणि पात्र उमेदवार करिअर विभागात सक्रिय केलेल्या लिंकवरून किंवा खाली दिलेल्या थेट लिंकवरून अधिकृत वेबसाइट, csb.gov.in वर ऑनलाइन अर्ज पृष्ठास भेट देऊ शकतात. प्रथम नोंदणी उमेदवारांना अर्ज प्रक्रिया प्रक्रियेअंतर्गत करावी लागेल. यानंतर उमेदवारांना नोंदणीकृत तपशिलांसह लॉग इन करावे लागेल आणि संबंधित पदासाठी त्यांचा अर्ज सबमिट करावा लागेल. अर्जादरम्यान, उमेदवारांना गट अ पदांसाठी 1000 रुपये, गट बी आणि सी पदांसाठी 750 रुपये ऑनलाइन माध्यमातून भरावे लागतील. तथापि, SC, ST, दिव्यांग प्रवर्गातील उमेदवार आणि सर्व प्रवर्गातील महिला उमेदवारांना अर्ज शुल्क भरण्याची आवश्यकता नाही. अर्ज प्रक्रिया 24 डिसेंबरपासून सुरू झाली असून, उमेदवार 16 जानेवारी 2023 पर्यंत अर्ज सादर (Applications till January 16) करू शकतात.

केंद्रीय रेशीम बोर्ड भरतीसाठी पात्रता : CSB भर्ती 2023 अंतर्गत गट C मधील उच्च विभागीय लिपिक पदांसाठी, उमेदवारांनी संगणकावर किमान 30 शब्द प्रति मिनिट हिंदी किंवा किमान 35 शब्द प्रति मिनिट टंकलेखन गतीसह पदवीधर असणे आवश्यक आहे. दुसरीकडे, सहाय्यक अधीक्षक (प्रशासक) पदांसाठी, उमेदवारांना पदवीसह किमान 5 वर्षांचा अनुभव असावा. इतर पदांसाठी आवश्यक पात्रतेसाठी भरती अधिसूचना पहा. CSB Recruitment 2023