हैदराबाद : आता सणासुदीचा हंगाम जवळ आला असून खरेदीदारांना आकर्षित करण्यासाठी आकर्षक ऑफर्स सज्ज आहेत. आधीच, ई-कॉमर्स दिग्गज कंपनीने मोठ्या सवलती जाहीर केल्या आहेत आणि ग्राहक त्यांच्या पर्यायांचे वजन करत आहेत. गेल्या दोन वर्षांच्या विपरीत, सणासुदीची खरेदी नवीन उच्चांक गाठेल अशी अपेक्षा आहे. या पार्श्वभूमीवर, ग्राहकांसाठी क्रेडिट कार्ड आणि बाय नाऊ पे लेटर ( Credit Card and Buy Now Pay Later ) हे दोन पर्याय आहेत. या दोघांपैकी कोणता अधिक फायदेशीर आहे ते पाहू या.

बिल 15-45 दिवसांच्या कालावधीत निकाली काढावे लागेल -

नवीन कर्जदारांना क्रेडिट स्कोअर आणि क्रेडिट कार्ड नाकारण्यात आले आहेत. अर्थात, फिनटेक कंपन्या ( Fintech companies ) अशा कर्जदारांना लक्ष्य करतात आणि त्यांना BNPL पर्यायांसह सक्षम करतात. रोख रकमेशिवाय झटपट काहीतरी खरेदी करणे ( Buying something immediately without cash ) आणि नंतर हप्ते भरणे ( then paying back in instalments ) म्हणजे थोडक्यात बीएनपीएल. अॅपमध्ये कर्जाची रक्कम प्री-फिक्स केलेली असते. त्यानंतर, तुम्ही निर्दिष्ट कर्ज मर्यादेत काहीतरी खरेदी करू शकता. बिल 15-45 दिवसांच्या कालावधीत निकाली काढावे लागेल आणि पेमेंटमध्ये एक दिवस उशीर झाल्यास देखील दंड आकारला जाऊ शकतो. शेवटी, त्याचा तुमच्या क्रेडिट स्कोअरवरही परिणाम होईल.

विलंबाच्या बाबतीत जास्तीत जास्त 45% वार्षिक व्याज आकारले जाईल -

बँका सामान्यतः मजबूत क्रेडिट स्कोअर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना क्रेडिट कार्ड जारी करतात. कर्जदाराला रक्कम परत करण्यासाठी 45-50 दिवस मिळतील ( Borrower will get 45 50 days time to repay ). कोणत्याही विलंबाच्या बाबतीत जास्तीत जास्त 45% वार्षिक व्याज आकारले जाईल. आम्ही आधी म्हटल्याप्रमाणे, BNPL ऑफर करणार्‍या कंपन्या कर्जदाराच्या क्रेडिट स्कोअरला महत्त्व देत नाहीत. त्यामुळे संभाव्य कर्जदारांकडून याची मागणी करण्यात आली आहे. तथापि, विलंबित देयके क्रेडिट स्कोअरवर परिणाम करतात आणि पुनर्संचयित करणे खूप कठीण होते.

क्रेडिट कार्डमध्ये किमान पेमेंट पर्याय -

क्रेडिट कार्डमध्ये किमान पेमेंट पर्याय असतो ( Credit Cards have a minimum payment option ). वेळेवर रक्कम जमा न केल्यास बँका विलंब शुल्क आकारतील. मोठ्या बिलांचे ईएमआयमध्ये रूपांतर होण्याचीही शक्यता आहे. तर, BNPL अशा पर्यायाचा दावा करत नाही. या दोन्हीपैकी एक निवडण्यापूर्वी तुमची आर्थिक परिस्थिती पाहणे चांगले. महागड्या वस्तू क्रेडिट कार्डच्या अंतर्गत आणल्या जाऊ शकतात आणि हप्त्यांमध्ये भरल्या जाऊ शकतात. बीएनपीएलमध्ये अशी लवचिकता नाही. तुम्हाला आत्ताच काही विकत घ्यायचे असल्यास आणि त्यासाठी कमी वेळेत पैसे भरायचे असल्यास, आता खरेदी करा नंतर पैसे द्या ही तुमची सर्वोत्तम संधी आहे.

