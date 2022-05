जयपूर- सध्या भारतीय प्रशासकीय सेवेकडे तरुणांचा कल ( craze of becoming IAS officer ) झपाट्याने वाढला आहे. आपल्या देशात केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत घेतली जाणारी नागरी सेवा परीक्षा ही देशातील सर्वात मोठी आणि कठीण परीक्षा मानली जाते. या परीक्षेत अव्वल क्रमांकावर असणारेच आयएएस अधिकारी होतात. गेल्या काही वर्षांपासून राजस्थानी तरुणांमध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेत दाखल होण्यासाठी राजस्थानी तरुणांमध्ये आयएएस होण्याची क्रेझ ( craze of becoming IAS in Rajasthan youth ) खूप वाढली आहे. भारतीय प्रशासकीय सेवेत जाणाऱ्या तरुणांच्या तीन वर्षांच्या आकडेवारीमुळे राजस्थान दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचले आहे.

सर्वाधिक आयएएस देण्यात राजस्थानचा दुसरा क्रमांक- देशभरातून 399 आयएएस उत्तीर्ण होत ( Rajasthan youth preparing for IAS ) असलेल्या नागरी सेवा परीक्षेकडे राज्यातील तरुणांचा कल वाढत आहे. राजस्थानातील तरुणांमध्ये आयएएस होण्याची क्रेझ वाढत असल्याचे ( Rajasthan in second position for IAS cracking ) आकडेवारीवरून दिसून येते. केंद्र सरकारने नागरी सेवा परीक्षा-2020 मध्ये IAS साठी निवडलेल्या 177 उमेदवारांना केडरचे ( 60 IAS in three years in Rajasthan ) वाटप केले आहे. यामध्ये राजस्थानच्या 22 तरुणांनी सर्व समज मोडीत काढत राज्याचा दर्जा देशभरात उंचावला आहे. आता देशात सर्वाधिक आयएएस अधिकारी देण्यात राजस्थानचे नाव यूपीनंतर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. देशात ३९९ आयएएस पदावर कार्यरत आहेत.

तीन वर्षात राजस्थानमधून 60 आयएएस - भारतीय प्रशासकीय सेवेसारख्या मोठ्या स्पर्धेत राजस्थान अव्वल 5 मधून बाहेर राहिले आहेत. तरी गेल्या तीन-चार वर्षांतील बदललेल्या आकडेवारीने राज्याची प्रतिमाही बदलली आहे. आयएएस कार्मिक मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, राजस्थानमधील 60 तरुणांनी 3 वर्षात IAS श्रेणी मिळविली. 2018 मध्ये 22, 2019 मध्ये 16 आणि 2020 मध्ये 22 जणांनी IAS परीक्षेत उत्तीर्ण होऊन जगाला दाखवून दिले की राजस्थानचे तरुणही मागे नाहीत. उत्तर प्रदेशानंतर 3 वर्षात कोणत्याही राज्यातून सर्वाधिक आयएएस बनलेल्यांमध्ये राजस्थान दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. यूपी, बिहार, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, तामिळनाडू किंवा बंगाल या राज्यांतील तरुणच आयएएस होत असल्याचा समज तरुणांनी खोडून काढला आहे

आयएएसकडे कल वाढण्याचे कारण काय आहे: आयएएस परीक्षेची क्रेझ आणखी वाढली आहे. कारण गेल्या काही वर्षांत राजस्थानमध्ये चांगल्या दर्जाच्या कोचिंग संस्था सुरू झाल्या आहेत. चांगल्या शिक्षकांकडून मिळालेल्या टिप्सदेखील चांगले परिणाम दाखवून देतात. निवृत्त आयएएस भगीरथ शर्मा सांगतात की, राजस्थानचा शैक्षणिक स्तर गेल्या काही वर्षांत झपाट्याने वाढला आहे. त्यामुळे स्पर्धेची पातळीही बदलली आहे. चांगल्या कोचिंगमुळे तरुणांची विचारसरणीही बदलली आहे.

RAS भरती घोटाळा हेदेखील एक कारण - निवृत्त आयएएस भगीरथ शर्मा म्हणतात, की गेल्या काही वर्षांमध्ये RAS भरती परीक्षांमध्ये अनियमिततेच्या तक्रारी आल्या आहेत. यामुळे तरुणांनाही आयएएस परीक्षा लढण्याची प्रेरणा मिळाली. 2015 नंतर, आरआरएस भरती परीक्षेच्या निष्पक्षतेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. त्यानंतर तरुणांच्या मानसिकतेवरही परिणाम झाला आहे. आयएएस परीक्षा आरआरएसपेक्षा अधिक निष्पक्षतेने घेतल्या जातात. त्यामुळे आता राज्यातील तरुणांनी भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या तयारीवर अधिक भर देण्यास सुरुवात केली आहे.

