जांजगीर चंपा : जंजगीर जिल्ह्यातील viral video of Janjgir Champa हसौद पोलीस स्टेशन परिसरातून एक हृदय पिळवटून टाकणारा आणि माणुसकीला लाजवेल असा व्हिडिओ Cow thrown in river video व्हायरल झाला आहे. हा व्हिडिओ हसौद पोलिस स्टेशनच्या लाल माती गावातील सोन नदीच्या पुलाचा Cow thrown in river at lal mati village आहे. ज्यामध्ये काही लोकांनी पुलावर बसलेल्या गुरांना पकडण्याचा प्रयत्न केला. पकडलेल्या गुरांचे सर्व पाय बांधलेले असून तोंडाला पोत्याने झाकून त्याला जिवंत अवस्थेत नदीच्या तीव्र प्रवाहात फेकताना दिसत आहे. या प्रकरणी लाल माती गावातील भाजयुमो कार्यकर्त्याने आरोपींच्या नावासह हसौद पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. प्रकरणाचे गांभीर्य पाहता हसौद पोलिसांनी ३ आरोपींविरुद्ध एफआयआर FIR against 3 accused by Hassaud police दाखल केला आहे.

जांजगीर चांपा येथे जिवंत गायीला नदीत फेकतानाचा व्हायरल व्हिडिओ

सोन नदीत फेकली गाय : हिंदू समाज गायीला माता मानत असला तरी गाईसह इतर गोवंश सुरक्षित ठेवण्यासाठी राज्य सरकारही गोदान करून करोडो रुपये खर्च करत आहे. मात्र जांजगीर चंपा जिल्ह्यातील हसौद पोलीस स्टेशन हद्दीतील लाल माती गावात माणुसकीला लाजविणारी आणि प्राण्यांच्या क्रूरतेची घटना समोर आली आहे. ज्यामध्ये लाल माती गावातील काही लोक सोन नदीच्या पुलावर बसलेल्या मुक्या प्राण्यांवरही अत्याचार करत आहेत. संध्याकाळी नदीच्या पुलावर एक गाय आल्यानंतर तिला पकडण्यात आले. यानंतर तिचे चारही पाय बांधून मुंडके पोत्याने झाकण्यात आले. यानंतर त्या गायीला सोन नदीच्या वेगवान प्रवाहात फेकून दिले गेले.

आरोपींवर कारवाईची मागणी : पुलाच्या वर उभ्या असलेल्या एका व्यक्तीने या संपूर्ण घटनेचा व्हिडिओ बनवून व्हायरल केला. ही घटना पाहिल्यानंतर भाजयुमोचा कार्यकर्ता शुभम जैस्वाल याने हसौद पोलीस ठाण्यात आरोपींविरुद्ध कारवाईसाठी लेखी अर्ज दिला. त्यात आरोपींची ओळख लाल माटी गावातील राहुल खुंटे, कमल किशोर खुंटे, किरण जटावार आणि कुलदीप असल्याचे समोर आले. अशाप्रकारे गुरांवर अत्याचार करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

पोलीस गुंतले तपासात : हसौद पोलीस स्टेशनचे प्रभारी हसौद म्हणाले की, अर्जदाराच्या अहवालावरून 3 आरोपींविरुद्ध प्राणी क्रूरता कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलीस टीम यात सहभागी असलेल्या इतर आरोपींची ओळख पटवण्यात गुंतलेली आहे.

