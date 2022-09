अमरोहा ( उत्तरप्रदेश ) : धर्मांतर प्रकरणातील पहिली शिक्षा यूपीमध्ये सुनावण्यात conversion case first sentence in up आली. धर्म बदलून मुलीशी लग्न करण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी अमरोहा कोर्टाने आरोपीला 5 वर्षांची शिक्षा सुनावली amroha court sentenced five years punishment आहे.

मुस्लिम समाजातील अफझलने धर्म बदलल्यानंतर या मुलीला हिंदू असल्याची बतावणी करून प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवले आणि त्यानंतर तिच्याशी लग्न करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे अमरोहा जिल्हा सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो कायदा प्रथम कपिल राघव 5 वर्षांची शिक्षा सुनावली असून, न्यायालयाने दोषी तरुण अफजलला 40 हजारांचा दंडही ठोठावला आहे. मुस्लिम असलेल्या अफझलने स्वतःला अरमान कोहली म्हणून दाखवून लग्नाचा कट रचला होता.

जिल्ह्यातील हसनपूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत न्यायालयाने दोषीला पाच वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली असून 40 हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. उत्तर प्रदेश ऍक्ट अगेन्स्ट रिलिजन प्रोहिबिशन ऑर्डिनन्स 2020 (UP Law Against Religion Prohibition Ordinance 2020) अंतर्गत UP मध्ये ही पहिली शिक्षा आहे. दोषी हा जामिनावर तुरुंगाबाहेर होता. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आरोपी अफजलला ताब्यात घेऊन कारागृहात रवानगी करण्यात आली.

जिल्ह्यातील हसनपूर-गजरौला रस्त्यावर रोपवाटिका आहे. मार्च 2021 मध्ये, व्यापारी पत्नी आणि मुलांसह नर्सरीमध्ये उपस्थित होता. तेव्हा एक व्यक्ती रोपे घेण्यासाठी रोपवाटिकेत पोहोचली होती. संभल जिल्ह्यातील हयातनगर पोलीस स्टेशन हद्दीतील मंगलपुरा सरैत्रिन गावातील रहिवासी मोहम्मद अफजल हा त्याच्या कारवर चालक म्हणून आला होता. त्यानंतर मोहम्मद अफजलची भेट नर्सरी ऑपरेटरच्या मुलीशी (वय 16 वर्षे) झाली. यादरम्यान मोहम्मद अफजलने आपला धर्म लपवला होता आणि स्वत:चे अरमान कोहली (हिंदू धर्म) असे वर्णन केले होते. त्यामुळे अफझलने आपला धर्म लपवून मुलीला आपल्या प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवले, त्यानंतर दोघेही फोनवर बोलू लागले.

2 एप्रिल 2021 रोजी मुलीशी लग्न करण्याच्या उद्देशाने अफजलने तिचे अपहरण करून तिला दिल्लीला नेले. मात्र लग्नापूर्वीच या तरुणीला सत्य समजले. तिने विरोध केला असता त्याने मुलीचा विनयभंग केला आणि जीवे मारण्याची धमकी दिली. या प्रकरणी नर्सरी चालकाने आरोपीविरुद्ध एफआयआर दाखल केला होता. घटनेच्या दोन दिवसांनंतर पोलिसांनी दोघांनाही नवी दिल्लीतील उस्मानपूर पोलीस स्टेशन परिसरातून ताब्यात घेतले होते. त्यानंतर तरुणीने आरोपी मोहम्मद अफजल याच्यावर धर्म बदलून लग्न करण्याचे आमिष दाखविल्याचा आरोप केला होता.

या प्रकरणी पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर मोहम्मद अफजलला कोर्टात हजर करून तुरुंगात रवानगी करण्यात आली. सध्या तो जामिनावर तुरुंगाबाहेर होता. हे प्रकरण अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश विशेष (पोक्सो कायदा I) डॉ. कपिला राघव यांच्या न्यायालयात प्रलंबित होते. शुक्रवारी न्यायालयात सुनावणी झाली.

विशेष सरकारी वकील POCSO कायदा बसंत सिंग सैनी यांनी फिर्यादीच्या वतीने युक्तिवाद केला. पुराव्याच्या आधारे न्यायालयाने आरोपी मोहम्मद अफजल याला दोषी ठरवून निर्णय राखून ठेवला होता. तर, शनिवारी न्यायालयाने दोषी मोहम्मद अफजलला पाच वर्षांची शिक्षा सुनावली. राज्यात अशी अनेक प्रकरणे नोंदवण्यात आली आहेत, मात्र यूपीमधील ही पहिलीच घटना आहे. ज्यामध्ये दोषींना शिक्षा झाली आहे.