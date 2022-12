भोपाळ : काँग्रेस नेते आणि माजी मंत्री राजा पात्रिया ( Former Minister Raja Patria ) यांनी पंतप्रधान मोदींबाबत वादग्रस्त वक्तव्य केल्यानंतर राज्यातील राजकारण तापले आहे. खरे तर, त्यांचा एक वादग्रस्त व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये ते काँग्रेस कार्यकर्त्यांना पंतप्रधान मोदींविरोधात भडकवताना दिसत आहेत. सध्या खासदार गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा यांनी या प्रकरणी एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत, तर आता काँग्रेस नेते राजा पटेरिया यांनी आपले स्पष्टीकरण दिले आहे.( Controversial Statement Of Raja Pateria On Pm Modi )

राजा पटेरिया पीएम मोदींसाठी काय म्हणाले : व्हिडिओमध्ये राजा पटेरिया असे म्हणताना दिसत आहेत, पंतप्रधान मोदी जात, धर्म आणि भाषेच्या आधारावर लोकांमध्ये फूट पाडतील, दलित, आदिवासी आणि अल्पसंख्याकांचे जीवन धोक्यात आहे, त्यामुळे संविधान तुम्हाला वाचवायचे असेल तर मोदींना मारायला तयार व्हा. वादग्रस्त व्हिडिओ समोर आल्यानंतर मध्य प्रदेशचे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा यांनी राजा पटेरिया यांच्याविरोधात एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले आहेत.

काँग्रेस नेत्याने दिले स्पष्टीकरण : माजी मंत्री राजा पटेरिया ( Former Minister Raja Pateria ) यांचा व्हिडिओ व्हायरल होत असल्याच्या प्रश्नावर, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा यांनी विधान अत्यंत आक्षेपार्ह मानले आहे. गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा म्हणाले, मी सपाला राजा पात्रिया यांनी पंतप्रधानांविरोधात केलेल्या वक्तव्याबद्दल एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश देत आहे. सध्याची काँग्रेस ही इटालियन काँग्रेस आहे. मात्र, आता या प्रकरणी माजी मंत्री राजा पात्रिया यांनी ‘माझ्या विधानाचे चुकीचे चित्रण केले जात आहे, ते असे काहीही बोलले नाहीत,असे म्हटले आहे.

भाजपने व्यक्त केला आक्षेप : राजा पत्रिया यांच्या वक्तव्यावर भाजपनेही तीव्र आक्षेप घेतला आहे. देशाचे पंतप्रधान मोदी यांच्या हत्येबाबत अशा प्रकारे लोकांना भडकवणे अत्यंत गंभीर आणि निषेधार्ह असल्याचे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष व्हिडीओ शर्मा यांनी म्हटले आहे. राहुल गांधींच्या भारत छोडो दौऱ्यात असा कट रचला गेला आहे का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

हा आहे काँग्रेसचा खरा चेहरा : याप्रकरणी भाजप नेते राजपाल सिंह सिसोदिया यांनी एक ट्विट शेअर करत म्हटले आहे की, हा काँग्रेसचा खरा चेहरा आहे, माजी मंत्री आणि काँग्रेस नेते राजा पटेरिया यांनी पंतप्रधानांच्या हत्येचे वक्तव्य करून समाजात फूट पाडली. मंत्री नरेंद्र मोदी प्रक्षोभक भाषणे देत आहेत.