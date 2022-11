नवी दिल्ली : आसाम पोलिस कर्मचार्‍यांनी केलेल्या गोळीबाराच्या ( Firing case on Assam Meghalaya border ) घटनेला अन्यायकारक ठरवून, मेघालयचे मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ( Sangma Conrad ) यांनी शुक्रवारी नवी दिल्लीत गृहमंत्री अमित शहा ( Amit Shah ) यांच्याकडे औपचारिक तक्रार दाखल केली. ( Sangma says Assam Meghalaya tensions due to firing ) त्यांनी दावा केला की, सीमेवरील संघर्ष या हत्येमागे खरे कारण होते.

मंगळवारी पहाटे तीनच्या सुमारास गोळीबार - आसाम मेघालय सीमेवर मंगळवारी झालेल्या चकमकीत मेघालयातील पश्चिम जयंतिया हिल्समधील पाच गावकरी, एक आसाम वन अधिकारी ठार झाले होते. आसामच्या पश्चिम कार्बी आंगलाँग जिल्ह्याच्या सीमेवर असलेल्या भागात मेघालयच्या पश्चिम जैंतिया हिल्समधील मुक्रोह गावामध्ये मंगळवारी पहाटे तीनच्या सुमारास गोळीबार झाला होता.

माहिती देताना मेघालय मुख्यमंत्री

सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी - संगमासह त्यांच्या शिष्टमंडळाने गुरुवारी सायंकाळी शहा यांची भेट घेऊन या घटनेची तातडीने सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी केली. आसाम सरकारनेही या घटनेची सीबीआय चौकशी करण्याची शिफारस केली आहे. संगमा यांनी ईटीव्ही भारतला सांगितले की, "या घटनेचा तपास व्हायला हवा. ज्यांनी हे अमानवी कृत्य केले आहे, त्यांना शिक्षा झाली पाहिजे." या घटनेचा भविष्यातील चर्चेवर काही परिणाम होईल का, असे विचारले असता संगमा म्हणाले की, ही परिस्थिती 'सीमेच्या मुद्द्यावरून' घडली आहे.

हे पूर्णपणे अमानवीय - "परिस्थिती याच्याशी खूप जोडलेली आहे. सीमेच्या मुद्द्यामुळे ती झाली नसली तरी, हा एक मोठा घटक आहे जो सर्व तणाव निर्माण करत आहे. त्यामुळे आता तो (सीमा पंक्ती) अधिक गुंतागुंतीचा होईल," तो म्हणाला. जोडले. संगमा म्हणाले, "तुम्ही (आसाम पोलीस) लाकूड तस्करीसाठी नागरिकांचा जीव घेऊ शकत नाही. हे पूर्णपणे अमानवीय आहे." दोन्ही राज्यांमधील अनेक दशकांपासून सुरू असलेला सीमावाद हे "सध्याच्या संघर्षाचे मूळ कारण" असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला. दरम्यान, दिवसाच्या उत्तरार्धात, गृहमंत्री अमित शहा यांच्या भेटीनंतर, मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी ( Amit Shah CBI inquiry Meghalaya border firing ) केली जाईल असे नमूद केले.