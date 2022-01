लखनऊ - उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीसाठी ( UP Assembly Election 2022 ) काँग्रेस पक्षाने रविवारी चौथी यादी ( Congress Candidate Announced For UP Election 2022 ) जाहीर केली. या यादीत 61 उमेदवार घोषित करण्यात आले आहेत. त्यापैकी २४ महिला उमेदवार आहेत. काँग्रेस पक्षाने लखनऊमधील उर्वरित चार जागांसाठी अद्याप उमेदवार घोषित केलेले नाहीत.

कोणाला कुठून मिळाले विधानसभेचे तिकीट -

काँग्रेस पक्षाने हाथरसमधून कुलदीप कुमार सिंग, कासगंजमधून कुलदीप पांडे, किश्नीमधून डॉ. विनय नारायण सिंग, विशालपूरमधून शिखा पांडे, बलियामधून रिशाल अहमद, निघासनमधून अटल शुक्ला, गोला गोकरण नाथ, प्रल्हाद पटेल, गोला गोकरण नाथ, श्रीनगरमधून जितेंद्र देवी, लखीमपूर येथून डॉ. रविशंकर त्रिवेदी, कास्ता येथील राधेश्याम भार्गव, बिस्वान येथील वंदना भार्गव, सेवाता येथील विजय नाथ अवस्थी, बिलग्राम मल्लावन येथील सुभाष पाल, संदिला येथील मोहम्मद हनिफ उर्फ ​​बबलू घोसी, संदिला येथील जंग बहादूर सिंग, उमेदवार यांना उमेदवारी दिली आहे.

तसेच मलिहाबाद येथील रामकरण पासी, हरचंदपूर येथील सुरेंद्र विक्रम सिंग, सरेनी येथील सुधा द्विवेदी, गौरीगंज येथील मोहम्मद फतेह बहादूर, सुलतानपूर येथील फिरोज अहमद खान, कायमगंज येथील शकुंतला देवी, अमृतपूर येथील शुभम तिवारी, भोजपूर येथील अर्चना राठौर, भोजपूर येथील अर्चना राठोड, कुमार विजापूर येथील अर्चना राठोड, कन्नौज येथील विनिता देवी, इटावा येथील मोहम्मद रशीद, गोविंद नगर येथील करिश्मा ठाकूर, सीतामळ येथील हाजी सोहेल अहमद, घाटमपूर येथील राजनारायण कुरील, माधवगढ येथील सिद्धार्थ, बबिना येथील चंद्रशेखर तिवारी, झाशी नगर येथील राहुल रिचारिया, बलवंत एस. लोधी, मेहरूनीमधून ब्रिजलाल खवरी, हमीरपूरमधून राजकुमारी यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे.

राठमधून कमलेश कुमार सिवास, बाबेरूमधून गजेंद्र सिंग पटेल, नरैनीमधून पवन देवी कोरी, बांदामधून लक्ष्मी नारायण गुप्ता, आयेशा विधानसभा मतदारसंघातून हेमलता पटेल, खागामधून ओमप्रकाश गिहार, राणीगंजमधून मौलाना अब्दुल वाहिद, राणीगंजमधून संजय तिवारी, प्रतापपूरमधून अयोध्या रीता मौर्य, बहराइचमधून जयप्रकाश मिश्रा, कैसरगंजमधून गीता सिंग, तारबगंजमधून सविता पांडे, मानकपूरमधून कमला सिसोदिया, कॅप्टनगंजमधून अंबिका सिंग, खलीलाबादमधून सबिहा खातून, खगामधून अमरिंदर मल, दुलारी, दुलारी, मनकपूरमधून अंबिका सिंग, खगातून अमरिंदर मल, दुलारी, मनमोहन सिंग, सलिमाबाद येथून डॉ. सिंह, मऊ येथून ओमलता, सिकंदरपूरमधून ब्रिजेश सिंग, बैरियातून सोनम बिंद, बदलापूरमधून आरती सिंग, मदिहानमधून गीता देवी, घोरावलमधून विदेश्‍वरी सिंग राठोड, दूधीमधून बसंती पणिक यांनाही उमेदवारी देण्यात आली आहे.

