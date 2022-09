जयपूर. राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत ( Chief Minister Ashok Gehlot ) यांनी सीएम हाऊसमध्ये झालेल्या विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीत आमदारांना संबोधित केले. आपल्या भाषणात त्यांनी राष्ट्रीय अध्यक्षपदासाठी ( Gehlot indicates on nomination ) अर्ज भरण्याचे स्पष्ट संकेत दिले. मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी झालेल्या विधीमंडळ पक्षाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी ‘मैं ठसू दूर कोई’ या आपल्या जुन्या म्हणीचा पुनरुच्चार केला. मी तीन वेळा राजस्थानचा मुख्यमंत्री झालो आहे, त्यामुळे राजस्थानमध्ये काँग्रेसचे सरकार पुन्हा येण्याची जबाबदारी माझी आहे.

राहुल यांचे मन वळवण्याचा प्रयत्न : मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत ( Chief Minister Ashok Gehlot ) यांनी आपल्या भाषणात राष्ट्रीय अध्यक्षपदासाठी आपण अर्ज भरण्यास तयार असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, मी दिल्लीला जाणार आहे. ( Gehlot to meet Rahul Gandhi ) आणि दिल्लीहून कन्याकुमारीला जाणार आहे. मी राहुल गांधींना शेवटपर्यंत समजवण्याचा प्रयत्न करेन, जर राहुल गांधी तयार नसतील तर हायकमांड जो आदेश देतील त्याचे पालन मी करील. ( Gehlot indicates on nomination )

तुम्हाला दिल्लीत यावेच लागेल : यानंतर हसत हसत गेहलोत ( Chief Minister Ashok Gehlot ) म्हणाले की, अध्यक्षपदाबाबत काय होणार, ते ४ दिवसांत सर्वांसमोर येईल. मी फॉर्म भरला तर तुम्हालाही कळेल आणि त्यासाठी तुम्हाला माझ्यासाठी दिल्लीला यावे लागेल. बैठकीत सर्व आमदारांनी गेहलोत यांना सांगितले, तुम्हाला इथेच राहावे लागेल. यावर अशोक गेहलोत यांनी आमदारांना सांगितले, मी कुठेही असलो तरी राजस्थान सोडणार नाही.

अफवांकडे दुर्लक्ष करा : मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत ( Chief Minister Ashok Gehlot ) यांनी आमदारांना अर्थसंकल्पाची तयारी करण्याचे निर्देश दिले. अर्थसंकल्पात कोणत्या क्षेत्रात घोषणा होऊ शकतात, हे संकेत आमदारांना आधीच मिळतील, असे सांगितले. अशा परिस्थितीत काय करता येईल याची यादी ठेवा. यावेळी अर्थसंकल्प थोडा लवकर येऊ शकतो. माझ्याबद्दल अनेकदा अफवा पसरत राहतात, अफवांवर लक्ष देऊ नका, जे चांगले होईल, पक्ष सांगेल तेच करेन, असे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी आमदारांना सांगितले.

बैठकीपूर्वी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखर यांच्या सन्मानार्थ सीएम हाउसमध्ये सर्व आमदारांना डिनर देण्यात आले. रात्रीच्या जेवणानंतरच काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाची बैठक झाली. विधानसभेच्या अधिवेशनाची रणनीती ठरविण्याबरोबरच काँग्रेस अध्यक्षांबाबतही या बैठकीत चर्चा झाली.