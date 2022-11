धार (मध्य प्रदेश) : एका विवाहित महिलेने (38 वर्षे) काँग्रेस आमदार उमंग सिंघार (Congress MLA Umang Singhar) यांच्यावर धार येथील नौगाव पोलीस स्टेशन परिसरात विवाहितेला लग्नाचे आमिष luring marriage दाखवून तिच्यावर बलात्कार (Rape FIR against Umang Singhar) आणि मानसिक छळ (Rape and mental torture) केल्याप्रकरणी एफआयआर दाखल केला आहे. 'एएनआय' या वृत्तसंस्थेनुसार, पोलिसांनी या प्रकरणी आयपीसी कलम ३७६ (बलात्कार), ३७७ (अनैसर्गिक गुन्हा) आणि ४९८ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. सध्या खासदार गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा यांनी या प्रकरणाच्या एफआयआरला दुजोरा दिला आहे. Congress MLA Umang Singhar, Latest news from Dhar MP, Dhar Crime

लग्नाच्या बहाण्याने बलात्कार : विधानसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसचे आदिवासी आमदार उमंग सिंगर यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. तर एका महिलेने उमंग सिंगरवर लग्नाच्या बहाण्याने बलात्कार केल्याचा आरोप केला आहे. काँग्रेस आमदाराने वर्षभरापासून आपले शारीरिक शोषण केल्याचा आरोप महिलेने केला आहे. महिलेने तिच्या तक्रारीत म्हटले आहे की, उमंग सिंघारने नोव्हेंबर 2021 ते 18 नोव्हेंबर 2022 दरम्यान पीडब्ल्यूडी कार्यालयाच्या मागे असलेल्या आमदार निवासात तिच्यावर बलात्कार केला. विरोध केल्यावर तिला मारहाण करून असभ्य वर्तनही करण्यात आले. सध्या महिलेच्या तक्रारीवरून धार जिल्ह्यातील नौगाव येथील काँग्रेस आमदाराविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

आमदार उमंग सिंगर प्रकरणी बोलताना पोलीस अधिकारी

महिलेने केला हा आरोप: याप्रकरणी खासदार गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा म्हणाले, "एका विवाहित महिलेने काँग्रेसचे राष्ट्रीय सचिव, गुजरात निवडणुकीचे सहप्रभारी, मध्य प्रदेशचे माजी मंत्री आणि आमदार उमंग सिंगर यांच्यावर धारच्या नौगाव पोलीस ठाण्यात बलात्कार आणि अत्याचार केला. या सर्व आरोपांच्या आधारे पोलिसांनी आमदार उमंग सिंगर यांच्याविरोधात आयपीसीच्या कलम ३७६, ३७७ आणि ४९८ अंतर्गत एफआयआर नोंदवला आहे.

उमंग यापूर्वीही आरोपांच्या भोवऱ्यात : याआधीही उमंग सिंघार एका महिलेच्या आत्महत्येप्रकरणी घेरले गेले आहेत. त्यावेळी आमदारावर आपल्या महिला मैत्रिणीला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. याशिवाय काही दिवसांपूर्वीच आमदार सिंघार यांच्या पत्नीविरोधात काम करणाऱ्या गायत्री भुरिया या महिलेवर मारहाणीच्या कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. याप्रकरणी आमदार समर्थकांनी गायत्रीची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला, तरीही महिलेने गुन्हा दाखल केला. पीडित मुलगी स्वयंपाकाचे काम करते. गेली अनेक वर्षे गायत्री या आमदार निवासात काम करत होत्या. त्याचवेळी आमदाराच्या पत्नी पिंकी सिंघार हिने स्वयंपाकाच्या कारणावरून त्यांना अपशब्द वापरून मारहाण केली होती.