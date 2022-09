कन्याकुमारी (तामिळनाडू ) : विविध मुद्द्यांवर थेट जनतेशी संवाद साधण्याच्या आणि आर्थिक विषमता, सामाजिक ध्रुवीकरण विरोधात मोहीम सुरू करण्याच्या उद्देशाने काँग्रेस आपली 3,570 किलोमीटर लांबीची 'भारत जोडो यात्रा' आज सुरू करणार Congress Bharat Jodo Yatra begins आहे. तत्पूर्वी काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी भारत जोडी यात्रेच्या आधी श्रीपेरुंबदुर येथील राजीव गांधी स्मारकावर पुष्पांजली अर्पण Rahul Gandhi pays tribute to Rajiv Gandhi केली. Congress Bharat Jodo Yatra

औपचारिक सुरुवात उद्या : राहुल गांधी यांनी आज श्रीपेरंबुदूर येथील माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या स्मृतीस्थळी प्रार्थना सभेला उपस्थित राहून यात्रेला सुरुवात केली. येथेच तीन दशकांपूर्वी दहशतवादी हल्ल्यात राजीव गांधी यांचा मृत्यू झाला होता. राहुल उद्या संध्याकाळी कन्याकुमारी समुद्रकिनाऱ्याजवळ एका जाहीर सभेला संबोधित करतील आणि त्यांच्या दौऱ्याची औपचारिक सुरुवात करतील.

महत्त्वाचे नेते राहणार उपस्थित : यावेळी तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन, राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उपस्थित राहणार आहेत. स्टॅलिन राहुल यांना राष्ट्रध्वज सुपूर्द करतील. कन्याकुमारी येथील 'गांधी मंडपम' या कार्यक्रमादरम्यान स्टॅलिनही उपस्थित राहणार आहेत. यानंतर राहुल गांधी इतर काँग्रेस नेत्यांसह सार्वजनिक रॅलीच्या ठिकाणी जातील जिथून यात्रेची औपचारिक सुरुवात होईल.

सहभागी होण्याचे आवाहन : काँग्रेस सरचिटणीस प्रियंका गांधी वड्रा यांनी एका व्हिडिओ संदेशात लोकांना शक्य असेल तेथे यात्रेत सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. देशात नकारात्मक राजकारण केले जात असून जनतेशी निगडित खऱ्या प्रश्नांवर चर्चा होत नसल्याने ही भेट आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. महागाई, बेरोजगारी यांसारख्या जनतेच्या प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करणे हा यात्रेचा उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले.

थेट संवादाशिवाय मार्ग नाही : त्यांचा दौरा राजकीय असल्याचे काँग्रेसचे म्हणणे आहे, पण त्याचा उद्देश राजकीय फायदा घेणे नसून देशाला एकत्र आणणे हा आहे. 4 सप्टेंबर रोजी दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर काँग्रेसच्या 'हल्ला-बोल' रॅलीत राहुल गांधी यांनी या दौऱ्याबद्दल सांगितले होते. 'संवैधानिक संस्थांमुळे विरोधकांना जनतेशी थेट संवाद साधण्याचा कोणताही मार्ग सध्या शिल्लक नाही. मोदी सरकार नियंत्रणात आहे आणि मीडियाचा एक मोठा वर्गही दबावाखाली आहे. अशा परिस्थितीत ही यात्रा काढण्यात येत आहे.

२१ दिवसांचा प्रवास : यात्रा सुरू होण्यापूर्वी राहुल गांधी कन्याकुमारी येथील विवेकानंद रॉक मेमोरियल, तिरुवल्लुवर पुतळा आणि कामराज मेमोरियललाही भेट देतील. पदयात्रा 11 सप्टेंबरला केरळला पोहोचेल आणि पुढील 18 दिवस राज्यातून प्रवास करून 30 सप्टेंबरला कर्नाटकात पोहोचेल. हा प्रवास कर्नाटकात 21 दिवस चालेल आणि नंतर उत्तरेकडे इतर राज्यांमध्ये जाईल.

११८ प्रमुख नेते : काँग्रेसने राहुल गांधींसोबत अशा 118 नेत्यांची निवड केली आहे जे कन्याकुमारी ते काश्मीर या संपूर्ण प्रवासात त्यांच्यासोबत असतील. या लोकांना 'भारत यात्री' असे नाव देण्यात आले आहे. ते दररोज सरासरी 22-23 किमी अंतर कापतील. कन्याकुमारी येथून हा प्रवास सुरू होईल आणि नंतर तिरुअनंतपुरम, कोची, निलांबूर, म्हैसूर, बेल्लारी, रायचूर, विकाराबाद, नांदेड, जळगाव, इंदूर, कोटा, दौसा, अलवर, बुलंदशहर, दिल्ली, अंबाला, पठाणकोट, जम्मू या मार्गे उत्तरेकडे जाईल. श्रीनगर येथे यात्रा समाप्त होईल.

४० हजार लोकांनी केली नोंदणी : यात्रेतील सहभागींचे 'भारत यात्री' तसेच 'अतिथी यात्री' आणि 'प्रदेश यात्री' असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. ज्या राज्यांमधून हा प्रवास होत नाही, त्या राज्यांतील लोकांना यात सहभागी करून घेतले जाईल आणि हे लोक पाहुणे प्रवासी असतील. प्रवास ज्या राज्यांमधून होईल ते प्रवासी 'प्रदेश यात्री' असतील. रमेश यांच्या म्हणण्यानुसार, ज्या राज्यांमधून ही यात्रा जात नाही, त्या राज्यांमध्ये 'सहायक यात्रा' काढल्या जातील, ज्यामध्ये सहभागी लोक 75 ते 100 किमी अंतर कापतील. काँग्रेसचे म्हणणे आहे की, पक्षाशी संबंधित नसलेल्या 40,000 हून अधिक सामान्य लोकांनीही 'भारत जोडो यात्रा' वेबसाइटवर नोंदणी केली आहे. यामुळे 'स्वयंसेवक प्रवासी' या नव्या श्रेणीचाही समावेश करण्यात आला आहे. Congress Bharat Jodo Yatra begins from Sriperumbudur in Tamil Nadu, Rahul Gandhi pays tribute to Rajiv Gandhi

