नवी दिल्ली : आपल्या देशाचे नारळ विकास मंडळ 2 सप्टेंबर रोजी 24 व्या जागतिक नारळ दिनानिमित्त एका भव्य कार्यक्रमाचे आयोजन करणार आहे, ज्यामध्ये केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar ) उपस्थित राहणार आहेत. आशियाई आणि पॅसिफिक प्रदेशातील सर्व नारळ उत्पादक देशांनी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमांची दखल घेऊन ते जुनागड येथे नारळ विकास मंडळाच्या राज्य केंद्राचे उद्घाटन ( Inauguration of Center in Junagadh ) करतील. ( Inauguration of State Center of Coconut Development Board ) यासोबतच मंडळाचे राष्ट्रीय पुरस्कार आणि निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार विजेत्यांची घोषणा केली जाईल. यादरम्यान केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर नारळ उत्पादक शेतकऱ्यांना संबोधित करतील. यासोबतच कोची (Kerala) येथेही आणखी एका कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येणार आहे.

जागतिक नारळ दिवस 2022

24 व्या जागतिक नारळ दिनाची थीम ( Theme of 24th World Coconut Day ) यावर्षीची थीम 'उत्तम भविष्य आणि जीवनासाठी नारळ वाढवणे' ( Growing coconuts for a better future and life ) आहे. कार्यक्रमानंतर जुनागढ कृषी विद्यापीठात नारळ शेतीच्या चांगल्या पद्धती आणि विपणन या विषयावर तांत्रिक सत्रेही होणार आहेत. जुनागड येथील कार्यक्रमात सुमारे एक हजार नारळ उत्पादक शेतकरी आणि विविध गटांचे अधिकारी सहभागी होणार आहेत.केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, गुजरातचे कृषी, पशुसंवर्धन आणि गोसंवर्धन मंत्री राघवजीभाई पटेल आणि पशुसंवर्धन आणि गोसंवर्धन राज्यमंत्री देवाभाई पी. मालम हे देखील या कार्यक्रमात सहभागी होणार आहेत. प्रादेशिक खासदार राजेशभाई नारनभाई चुडासामा आणि पोरबंदरचे खासदार रमेशभाई धाडूक आणि जुनागड जिल्ह्यातील आमदार हे प्रमुख पाहुणे असतील.

देशातील ९० टक्के नारळ या चार राज्यांतून - एशियन पॅसिफिक कोकोनट कम्युनिटी (APCC) दरवर्षी 2 सप्टेंबर रोजी जागतिक नारळ दिन साजरा करते. APCC ही आंतरसरकारी संस्था आहे. तर नारळ दिवस साजरा करण्यामागचा उद्देश जागरूकता वाढवणे आणि नारळाचे महत्त्व अधोरेखित करणे आणि या पिकाकडे राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय लक्ष वेधणे हा आहे. आपल्या देशात नारळाच्या लागवडीमुळे सुमारे एक कोटी लोकांना रोजगार मिळतो, असे म्हटले जाते. केरळ, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेश या चार दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये नारळाची सखोल लागवड केली जाते. देशातील ९० टक्के नारळ येथूनच मिळतो. समुद्रकिनाऱ्याची खारट जमीन नारळासाठी खूप उपयुक्त आहे.

जागतिक नारळ दिवस 2022

नारळापासून वेगवेगळ्या वस्तू बनवतो - नारळाचे पाणी पौष्टिक आणि आरोग्यदायी होते. उन्हाळ्यात नारळपाणी पिऊन आपण आपली तहान भागवू शकतो. नारळ पिकल्यावर त्याच्या आतून पांढरे नारळाचे फळ मिळते. हे पूजेत तसेच इतर उपयोगात वापरले जाते. पांढरे खोबरेही आपण कच्चे खातो. यासोबतच नारळापासून मिठाई आणि अनेक पदार्थ बनवले जातात. गाद्या, पिशव्या आणि इतर अनेक उपयुक्त गोष्टी नारळाच्या तंतूपासून बनवल्या जातात. नारळाचा वेगवेगळ्या प्रकारे वापर करून, आपण वेगवेगळ्या वस्तू बनवतो आणि त्यांचा देशात तसेच जगातील इतर देशांमध्ये व्यापार करतो. आपल्या देशातील नारळापासून बनवलेल्या वस्तूंच्या निर्यातीतून आपल्या देशाला सुमारे 500 कोटींचे राष्ट्रीय उत्पन्न असल्याचा अंदाज आहे.

नारळ विकास मंडळ 1981 मध्ये स्थापन झाले - भारतातील नारळ लागवड आणि उद्योगाच्या एकात्मिक विकासासाठी, भारत सरकारने 1981 मध्ये नारळ विकास मंडळाची स्थापना केली होती. याचे मुख्यालय केरळमधील कोची शहरात आहे आणि पाटणा (बिहार) येथे प्रादेशिक कार्यालयाच्या नियंत्रणाखाली 5 राज्यस्तरीय केंद्रांसह 3 क्षेत्रीय कार्यालये आहेत. एक ओरिसातील भुवनेश्वर येथे, दुसरे पश्चिम बंगालमधील कलकत्ता येथे, तिसरे मध्य प्रदेशातील कोंडेगाव येथे, चौथे आसाममधील गुवाहाटी येथे आणि पाचवे त्रिपुरातील आगरतळा येथे आहे. पाटणा प्रादेशिक कार्यालयाच्या तांत्रिक मार्गदर्शनाखाली राज्यस्तरीय केंद्रांव्यतिरिक्त, 4 प्रात्यक्षिक-सह-बियाणे उत्पादन फार्म, सिंहेश्वर (बिहार), कोंडेगाव (मध्य प्रदेश), अभयपुरी (आसाम), बेलबारी (त्रिपुरा) देखील कार्यरत आहेत. येथून नारळाशी संबंधित तांत्रिक माहिती शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिली जाते.

हेही वाचा: INS Vikrant: भारतासाठी शुक्रवारचा ऐतिहासिक दिवस; पंतप्रधान आज INS विक्रांत लाँच करणार