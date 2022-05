कच्छ ( गुजरात ) - कच्छच्या सीमावर्ती भागात सागरी सीमेवर अमली पदार्थ सापडल्याची अनेक उदाहरणे समोर आली आहेत. कच्छमधील मुंद्रा आणि कांडला बंदरातून अनेक वेळा चुकीची माहिती देऊन कंटेनरमध्ये आजवर 21,000 कोटी रुपयांचे हेरॉईन ( Mundras world record heroin ) सापडले आहे. गुजरात एटीएस आणि डीआरआयने कच्छमधील कांडला बंदरात मोठ्या प्रमाणात हेरॉईनचा पुरवठा जप्त केला. तर, मुंद्रा बंदरात पुन्हा एकदा मिठाच्या कंटेनरमधून सुमारे 50 किलो कोकेन जप्त करण्यात ( 50 kg of cocaine seize in Kutch ) आले.

मालवाहतूक तपासणीदरम्यान - मुंद्रा बंदरात काल (बुधवारी) दुबईहून आयात केलेला कंटेनर बंद पडल्याने तपासणी सुरू आहे. प्राथमिक माहितीनुसार कंटेनरमध्ये कोकेनचा साठा सापडला होता. तरीही, कंटेनरमधील सर्व सामग्रीची अद्याप तपासणी केली जात आहे. अमली पदार्थांचे नमुने विश्लेषणासाठी पाठविले आहेत. महसूल गुप्तचर संचालनालयाने ( Directorate of Revenue Intelligence ) बुधवारी मुंद्रा बंदरात एक शिपमेंट अडवून ( shipment at Mundra port ) चौकशी केली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या क्रेटमध्ये जवळपास 50 किलो ड्रग्ज ( 50 kg of drugs ) होते.

एकूण 50 किलो कोकेन जप्त - अहवालांनुसार, कंटेनरमध्ये मीठ असल्याचे जाहीर करून माल इराण आणि दुबई मार्गे मुंद्रा येथे आला. रात्री उशिरापर्यंत त्यात असलेले प्रत्येक घटक बाहेर काढून त्याची पाहणी करण्यात आली. आतापर्यंत मिळालेल्या माहितीनुसार, 50 किलोपर्यंतच्या सिंथेटिक फार्मास्युटिकल्सचे प्रमाण जलद असल्याचे सिद्ध झाले आहे. तपास पूर्ण झाल्यानंतर आणि अहवाल आल्यानंतर हे खरोखरच हेरॉईन असल्याचे स्पष्ट होईल. त्यात इतर कोणत्याही पदार्थाचा समावेश नाही.

एफएसएल अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर, पुढील माहिती उघड केली जाईल - परिस्थितीबद्दल महसूल गुप्तचर संचालनालयाच्या अधिकाऱ्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला गेला, परंतु कोणाशीही संपर्क होऊ शकला नाही. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार मीठ कंटेनरची सीमाशुल्क चौकशी सुरू आहे. एफएसएलचा अहवाल आल्यानंतरच संपूर्ण चित्र समोर येईल. या कंटेनरची ऑर्डर कोणी दिली? त्याची कसून चौकशी केल्यानंतर तो कोठे जात होता, आदी प्रश्नांची उत्तरे समोर येतील.

मुंद्रा बंदर झाले अमली पदार्थांचे तस्करी केंद्र - याआधी मुंद्रा बंदरात अमेरिकन गांजा, रक्तचंदन, विदेशी सिगारेट, खसखस, सुपारी आणि पाकिस्तानी लष्कराचा साठा सापडला होता. डीआरआयने गेल्या वर्षी मुंद्रा बंदरातून 3,004 किलो हेरॉईन जप्त केले होते, ज्यात 13 सप्टेंबर रोजी दोन शिपमेंट होते. ते अफगाणिस्तानमधील कंदाहार येथून प्रवास केल्यानंतर इराणी बंदर अब्बासमार्गे मुंद्रा येथे आले होते. अर्ध-प्रक्रिया केलेले तालक दगड कंटेनरमध्ये असल्याचे सांगण्यात आले. 17 आणि 19 सप्टेंबर रोजी कंटेनरची कसून तपासणी केली असता दोन कंटेनरमधून 2,988 किलो हेरॉईन जप्त करण्यात आले.

