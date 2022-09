मुंबई: सरकार या आठवड्यात व्यावसायिक कोळसा खाणकामांतर्गत ( under commercial coal mining ) 10 कोळसा खाणींचा लिलाव ( Auction of 10 coal mines ) करणार आहे. तत्पुर्वी मंगळवारी सकाळच्या व्यापारात कोल इंडियाचे समभाग सुमारे 2 टक्क्यांनी वाढले. कोल इंडियाचा समभाग ( Coal India shares ) बीएसईवर 233 रुपयांवर उघडला, त्यानंतर 1.64 टक्क्यांनी वाढून 235.30 रुपयांवर पोहोचला. NSE वर शेअर 232.70 रुपयांवर उघडला आणि जवळपास 2 टक्क्यांनी वाढून 235.30 रुपयांवर पोहोचला.

निफ्टी 18,000 पातळीच्या वर व्यापार करत होता, व्यापक बाजार सकारात्मक क्षेत्रात व्यापार करत होता. देशांतर्गत कोळसा उत्पादन वाढवण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, सरकार या आठवड्यात व्यावसायिक कोळसा खाण अंतर्गत 10 कोळसा खाणींचा लिलाव करणार आहे. व्यावसायिक कोळसा खाणकामाच्या पाचव्या फेरीत मंगळवारी आठ खाणींचा लिलाव होणार ( Eight mines will be auctioned ) आहे, तर उर्वरित दोन खाणी बुधवारी विक्रीसाठी ठेवल्या जाणार आहेत. सुरसा, दहेगाव/मकरधोकरा-IV, बसंतपूर, बांधा उत्तर, मार्किमंगली-IV, जितपूर आणि रामपिया या खाणी विकल्या जाणार आहेत.

हेही वाचा - Best Insurance Policies : सर्वोत्तम विमा पॉलिसी तुमच्या जीवनातील अनिश्चिततेपासून संरक्षण करतात, कसे ते घ्या जाणून