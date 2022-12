दारू पिऊन मरणाऱ्यांना आता सरकारी मदत मिळणार नाही.. मुख्यमंत्री नितीश कुमारांची घोषणा

पाटणा (बिहार): CM Nitish Kumar: बिहारमधील छपरा बनावट दारूच्या घटनेत आतापर्यंत 50 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे . या प्रकरणी पोलिसही संशयाच्या भोवऱ्यात आले आहेत.आता पोलिसांचे पथक या प्रकरणाचा तपास करत आहे. दरम्यान, बिहार विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या bihar assembly winter session चौथ्या दिवशी दारूमुळे झालेल्या मृत्यूवरून जोरदार गदारोळ झाला. सभागृहात मुख्यमंत्री नितीश कुमार म्हणाले की, दारू पिऊन मृत्यू झाला तर सरकार एक पैसाही भरपाई देणार no compensation for death due to alcohol नाही. CM Nitish Kumar on death due to alcohol

नितीशचे दोन शब्द - 'एक पैसाही नुकसानभरपाई देणार नाही': सीएम नितीश कुमार म्हणाले की दारूमुळे मृत्यू झाल्यास कोणालाही नुकसान भरपाई दिली जाणार नाही. 'दारू प्यायला तर मरशील', असे त्यांनी पुन्हा एकदा सांगितले. राष्ट्रपिता बापूंनी दाखविलेल्या मार्गावर आपण चालत असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. इतर राज्यांमध्ये बनावट दारू प्यायल्याने लोक मरत आहेत. भाजपने दारूबंदीचे समर्थन केले होते.

'दारू पिणे ही चांगली गोष्ट नाही': दारू पिणे ही कोणत्याही धर्मात चांगली गोष्ट नाही. राज्यातील गरिबांच्या उत्थानासाठी काम केले जात आहे. पूर्वी गरीब माणूस दारू पिऊन घरात भांडण करत असे, पण दारूबंदीनंतर हे सगळे कमी झाले आहे. आम्ही गरिबांना एक लाख रुपये कामासाठी देत ​​आहोत की भाई तुमचे काम करा, पण लोक दारू पीत आहेत. दारूबंदी हा मुद्दा नसून निरुपयोगी गोष्टी घडत आहेत, हे करायचे असेल तर सर्वांनी मिळून ठरवावे, भरपूर दारू प्यायला सांगावे. अशा गोष्टी योग्य नाहीत. आम्ही जेव्हा संसदेची निवडणूक लढायचो तेव्हा पक्ष एकत्र नव्हते, तेव्हाही सीपीआय-सीपीएमचे लोक आम्हाला मदत करायचे.

दारू पिऊन मृत्यू झाल्यावर त्याला मदतीची रक्कम देऊ का? हा प्रश्नही पडत नाही...म्हणूनच या गोष्टी योग्य नाहीत. आम्ही संसदेच्या निवडणुका लढायचो तेव्हा पक्ष आमच्यासोबत नव्हते, तरीही सीपीआय-सीपीएमचे लोक आम्हाला साथ देत होते. आमचे नाते फार जुने आहे, आजचे नाही. हात जोडून प्रार्थना करूया, चुकीच्या गोष्टीचा विचार करू नका. घाणेरडी दारू पिऊन कोणी मरण पावला तर त्याच्याबद्दल सहानुभूती नसावी. गरिबांना जाणीव करून देण्याची गरज आहे. जर तुम्ही वाईट गोष्टी प्याल तर तुम्ही मराल. या सर्व गोष्टींची काळजी घ्यावी, असे आवाहन आम्ही तुम्हाला करू.'' - नितीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार

'पीएम मोदींनीही केले कौतुक': सीएम नितीश कुमार म्हणाले की, बनावट दारूमुळे झालेल्या मृत्यूबद्दल कोणत्याही प्रकारे सहानुभूती नाही. जो पितो, गडबड करतो तो मरतो. दुसरीकडे, दारूबंदीवर उपस्थित होत असलेल्या प्रश्नांबाबत नितीश म्हणाले की, पीएम मोदींनीही दारूबंदीचे कौतुक केले होते. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरातमध्येही बनावट दारूमुळे मृत्यू होत आहेत.

भाजपने केला वॉकआऊट, नितीशांवर निशाणा : भाजपने सभागृहातून सभात्याग केल्यानंतर मुख्यमंत्री नितीश यांनी सभागृहात भाजपवर गंभीर आरोप केले आणि भाजपचे लोक त्यांच्या बाजूने काम करत असल्याचे सांगितले. सीएम नितीश यांनी स्पष्टपणे सांगितले की तुम्ही प्याल तर मराल, मी म्हटल्यावर ते दुसऱ्या स्वरूपात छापत आहेत. पंतप्रधानांनीही आमचे कौतुक केले, पण भाजपवाले काय करत आहेत. सभागृहाचे कामकाज दुपारी २ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. त्याच वेळी, परिषदेचे कामकाज आधीच दुपारी 2 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले आहे.

विधानसभेत विरोधकांचा गदारोळ : उपमुख्यमंत्री व आरोग्यमंत्री तेजस्वी यादव सभागृहात त्यांच्या विभागाशी संबंधित प्रश्नावर उत्तर देत होते. दरम्यान, छपरा दारू प्रकरणावर चर्चेची मागणी करत भाजपचे आमदार निदर्शने करत होते. आंदोलक आमदारांनी सभापतींना खुर्चीही दाखवली. वाढता गोंधळ पाहून सभापतींनी सभागृहाचे कामकाज दुपारी १२ वाजेपर्यंत तहकूब केले.