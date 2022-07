नवी दिल्ली : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिंगापूर येथे होणाऱ्या जागतिक दर्जाच्या परिषदेत सहभागी होण्यासाठी जाणार होते. मात्र केजरीवाल यांना अद्याप सिंगापूरला जाण्याची परवानगी मिळालेली नाही. अरविंद केजरीवाल यांनी यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र ( Kejriwal Letter To PM ) लिहून सिंगापूरला जाण्याची परवानगी रोखणे चुकीचे असल्याचे म्हटले ( Kejriwal wrote letter to PM about going to Singapore ) आहे.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पत्रात लिहिले आहे की, गेल्या जूनमध्ये सिंगापूर सरकारने जागतिक दर्जाच्या परिषदेत दिल्ली मॉडेल सादर करण्यासाठी आमंत्रित केले होते. ज्यामध्ये दिल्लीचे मॉडेल जगभरातील अनेक मोठ्या नेत्यांसमोर मांडले जाणार आहे. आज संपूर्ण जगाला दिल्ली मॉडेलबद्दल जाणून घ्यायचे आहे. हे निमंत्रण देशासाठी अभिमानाची आणि सन्मानाची बाब आहे. एखाद्या मुख्यमंत्र्याला इतक्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर येण्यापासून रोखणे देशहिताच्या विरोधात आहे. लवकरात लवकर संमेलनाला जाण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. जेणेकरून देशाचे नाव उंचावेल.

परवानगी आवश्यक : प्रोटोकॉलनुसार मुख्यमंत्र्यांसह कोणत्याही मंत्र्याला परदेश दौऱ्यांसाठी अधिकृतपणे गृह मंत्रालयाची परवानगी घ्यावी लागते. लेफ्टनंट गव्हर्नर कार्यालयामार्फत ही फाईल मंजुरीसाठी गृह मंत्रालयाकडे पाठवली जाते. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या सिंगापूर दौऱ्याची फाईल लेफ्टनंट गव्हर्नर व्ही के सक्सेना यांनाही पाठवण्यात आली आहे. तेथून अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी शहरांवरील जागतिक शिखर परिषदेत (31 जुलै-3 ऑगस्ट) सहभागी होण्याची परवानगी मागितली आहे. तिथे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दिल्ली मॉडेल ठेवण्यासाठी जायचे आहे. मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना सिंगापूरचे उच्चायुक्त सायमन वांग यांनी उपस्थित राहण्यासाठी आमंत्रित केले होते.

उपराज्यपालांनी रखडवली फाईल : सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची सिंगापूरला जाण्याची फाइल उपराज्यपाल कार्यालयात गेल्या एक महिन्यापासून रखडली आहे. पक्षाचे प्रवक्ते आतिशी म्हणतात की, पूर्वी उपराज्यपाल कार्यालयातील फाइल एक-दोन दिवसांत परत यायची. मात्र तिथून सिंगापूर दौऱ्याबाबत कोणतीही परवानगी मिळालेली नाही.

सीएम अरविंद केजरीवाल यांनी पत्राच्या शेवटी लिहिले आहे की, देशात राजकीय मतभेद असतील, पण बाहेरच्या जगासमोर आपण मतभेद विसरून फक्त देशाचे हित समोर ठेवले पाहिजे. तुम्ही गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना आणि जेव्हा अमेरिकेने तुम्हाला व्हिसा नाकारला होता, तेव्हा संपूर्ण देशाने अमेरिकेच्या या चालीवर टीका करून तुमचे समर्थन केले होते. आज तुमचे सरकार एका मुख्यमंत्र्याला इतक्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर येण्यापासून रोखते, हे देशहिताच्या विरोधात आहे. सिंगापूर सरकारने मला १५ ऑगस्टच्या कार्यक्रमात सहभागी होण्याची विनंती केली आहे. माझी तुम्हाला विनंती आहे की लवकरात लवकर याला परवानगी द्यावी, जेणेकरून मी वेळेवर प्रवास करून देशाचा अभिमान बाळगू शकेन.

