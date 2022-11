रांची (झारखंड) : CM Before ED: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन cm hemant soren आज ईडी कार्यालयात हजर राहणार आहेत. त्याला ईडीच्या प्रश्नांना सामोरे जावे लागणार आहे. माहितीनुसार, बेकायदेशीर खाण प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांच्या चौकशीसाठी ईडीने सुमारे 200 प्रश्न तयार केले आहेत. याचे उत्तर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना द्यावे लागेल. CM Hemant Soren will appear before ED today

मुख्यमंत्र्यांची होणार चौकशी : सीएम हेमंत सोरेन यांची आज 17 नोव्हेंबर रोजी रांची येथील ईडी झोनल ऑफिसमध्ये चौकशी केली जाणार आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या चौकशीसाठी सहसंचालकांसह तीन अधिकाऱ्यांचे पथक ईडीच्या मुख्यालयातून रांचीला पोहोचले आहे. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या चौकशीसाठी ईडीने सुमारे 200 प्रश्नांची यादी तयार केली आहे. ईडीने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना 3 नोव्हेंबर रोजी चौकशीसाठी बोलावले होते, परंतु त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी तीन आठवड्यांचा वेळ मागितला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांना पुन्हा समन्स बजावून १७ नोव्हेंबरला हजर राहण्यास सांगण्यात आले.

कोणत्या प्रकारच्या प्रश्नांना सामोरे जावे लागणार : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्याकडेही खाण खाते आहे. आतापर्यंतच्या तपासात ईडीने अवैध खाणकाम आणि एक हजार कोटींहून अधिक रकमेच्या मनी लाँड्रिंगचे पुरावे गोळा केले आहेत. विभागीय मंत्री या नात्याने त्यांना याची माहिती होती की नाही, या विषयांवर मुख्यमंत्र्यांना प्रश्न विचारले जातील. त्याचवेळी त्यांच्या बार्हेत आमदार प्रतिनिधीच्या सहभागाबाबतही त्यांना पंकज मिश्रा यांच्या कारवायांची माहिती होती की नाही, याचीही चौकशी करण्यात येणार आहे. पंकज मिश्रा यांनी तुरुंगात असताना मोबाईल फोनचा वापर केला होता, त्यादरम्यान ईडीच्या साक्षीदारांसह अनेकांना धमकावल्याची बाब समोर आली होती. या प्रकरणी ईडीने मिळवलेल्या सीसीटीव्ही फुटेजबाबतही मुख्यमंत्र्यांची चौकशी होऊ शकते, तसेच पंकज मिश्रा यांच्या निवासस्थानी छापेमारीदरम्यान मुख्यमंत्र्यांच्या स्वाक्षरी असलेले धनादेशही सापडले आहेत. या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांना प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागतील.

कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था असेल: मिळालेल्या माहितीनुसार, हेमंत सोरेन ईडी कार्यालयात जाण्यासाठी निघतील तेव्हा त्यांच्यासोबत मोठा जमावही बाहेर पडेल, हे पाहता ईडी कार्यालयाची सुरक्षा आणि वाहतूक कोंडी राजधानी रांची पुरेशी होणार नाही, अनेक फौजा तैनात करण्यात आल्या आहेत.