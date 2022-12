छपरा (बिहार): Chapra Hooch Tragedy: बिहारमधील छपरा येथील विषारी दारूमुळे होणारे मृत्यू आजही सुरु आहेत. या घटनेतील मृतांचा आकडा सातत्याने वाढत आहे. विषारी द्रव्य पिऊन आतापर्यंत ७३ जणांचा संशयास्पद मृत्यू झाला 73 people died from poisonous liquor in chapra आहे. संशयास्पद पदार्थांच्या सेवनामुळे 67 मृत्यूंना जिल्हा प्रशासनाने दुजोरा दिला आहे. हे मृत्यू फक्त मशरक पोलीस स्टेशन परिसर, मधौरा, इसुआपूर आणि सारणच्या अमनौर ब्लॉकमध्ये झाले आहेत. या प्रकरणाच्या तपासासाठी विशेष तपास पथक स्थापन करण्यात आले असून, हे पथक संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करत आहे.सारण जिल्हा प्रशासन अद्याप शवविच्छेदन अहवालाच्या प्रतीक्षेत आहे. Suspected death in Chhapra due to poisonous liquor

छपरा दारू प्रकरणी मोठा खुलासा : या सर्व प्रकारादरम्यान, छपरा विषारी दारू प्रकरणात मोठा खुलासा झाला आहे. अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बनावट दारू इतर कुठूनही आली नसून पोलीस ठाण्यातून गायब झाली आहे. याबाबतची माहिती आता राज्य सरकारपर्यंत पोहोचली असून, त्याचीही चौकशी करण्यात येत आहे. वास्तविक, मशरक पोलिस ठाण्यात उत्पादन शुल्क विभागाने मोठ्या प्रमाणात कच्चा स्पिरिट जप्त करून नष्ट करण्यासाठी ठेवला होता. परंतु प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना तो नष्ट करण्याचा विसर पडला. या स्पिरीटमधून मोठ्या प्रमाणात स्पिरीट गायब झाल्याचे आढळून आले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, अनेक ड्रमचे झाकण गायब असून, ड्रममधून स्पिरीट गायब आहे. पोलीस ठाण्यातूनच ही दारू गायब झाली असून, त्यामुळे सातत्याने लोकांचे बळी जात असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

दारू पोलीस ठाण्यातून बेपत्ता : मशरक मार्केटमधूनच ही दारू आणल्याची माहिती पीडित महिलांनी दिली आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारचे उच्चस्तरीय पथकही छपरा येथे पोहोचले आहे. पोलीस ठाण्यात ठेवलेल्या दारूचा साठा कोणी घेतला, त्यात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आढळून आली. येथे उघड्यावर दारू ठेवण्यात आली होती, त्यापैकी अनेक ड्रम गायब असल्याचे आढळून आले. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सहआयुक्त कृष्णा पासवान आणि उत्पादन विभागाचे उपसचिव निरंजन कुमार मशरक येथे पोहोचले होते. अधिकृत सूत्रांकडून मिळालेल्या वृत्तानुसार, या पोलिस ठाण्याचे दोन कर्मचारी संशयाच्या भोवऱ्यात असून, जडू मोड परिसरातील चौकीदाराला निलंबित करण्यात आले आहे. जाडू मोडजवळ आणि संबंधित भागात बनावट दारूमुळे मोठ्या प्रमाणात लोक आजारी पडले आहेत. त्यापैकी आतापर्यंत 73 जणांचा मृत्यू झाला आहे.

67 लोकांच्या मृत्यूची पुष्टी: या प्रकरणात एसपीने 72 तासांत 213 जणांना अटक केल्याचे सांगितले आहे. यातील अनेकांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. पोलीस आरोपी गुड्डू पांडे आणि अनिल सिंग यांनाही अटक करून त्यांची चौकशी करत आहेत. अनेकांची प्रकृती चिंताजनक असल्याने मृतांचा आकडा आणखी वाढण्याची भीती आहे. आजारी लोकांवर छापरा सदर हॉस्पिटल, पीएमसीएच आणि एनएमसीएचमध्ये उपचार सुरू आहेत. विषारी दारू प्यायल्याने आतापर्यंत 25 जणांची दृष्टी गेली आहे. अधिकृतपणे आतापर्यंत 67 मृत्यूची पुष्टी झाली आहे. त्याचवेळी या प्रकरणात पोलीस ठाणेदार आणि चौकीदार यांच्यात घसरण झाली आहे. एसपी संतोष कुमार यांनी तत्काळ प्रभावाने दोघांना हटवले आहे. एसडीपीओची बदली झाली आहे. मरहौरा डीएसपींवरही बदलीची टांगती तलवार आहे.