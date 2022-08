नवी दिल्ली: राष्ट्रीय सुरक्षा, इतर देशांशी संबंध आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेशी संबंधित कथित प्रचारासाठी पाकिस्तानी चॅनेलसह आठ यूट्यूब चॅनेल ब्लॉक CENTRE BLOCKS 8 YOU TUBE CHANNELS करण्याचे आदेश सरकारने Ministry of Information and Broadcasting गुरुवारी दिले. सरकारच्या या निर्णयामुळे या युट्युब चॅनल्सना मोठा दणका बसला SPREADING DISINFORMATION आहे.

एका अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की या ब्लॉक केलेल्या चॅनेलना 114 कोटी व्ह्यू आणि 85.73 लाख सबस्क्राइबर्स आहेत. या चॅनेलच्या कंटेंटमधून पैसे कमवले जात आहेत. माहिती तंत्रज्ञान नियम 2021 अंतर्गत ब्लॉक केलेल्या चॅनेलमध्ये सात भारतीय वृत्तवाहिन्यांचा समावेश आहे.

अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, या YouTube चॅनेलने भारत सरकारने धार्मिक वास्तू पाडणे, धार्मिक सण साजरे करण्यावर बंदी, भारतात धार्मिक युद्धाची घोषणा करणे असे खोटे दावे केले आहेत. या सामग्रीमुळे देशातील जातीय सलोखा आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडू शकते, असे आढळून आले आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.

त्यात म्हटले आहे की, या यूट्यूब चॅनेलचा वापर भारतीय सशस्त्र सेना आणि जम्मू आणि काश्मीरसारख्या विविध विषयांवर खोट्या बातम्या पोस्ट करण्यासाठी देखील केला जात होता. हे साहित्य संवेदनशील आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून आणि भारताचे इतर देशांसोबतच्या मैत्रीपूर्ण संबंधांच्या दृष्टिकोनातून पूर्णपणे खोटे असल्याचे आढळले आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.

