तरुणीला फरफटत नेल्याचा सीसीटीव्ही आला समोर

नवी दिल्ली : सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये यू-टर्न घेणारी कारही दिसत आहे आणि समोरच्या चाकाखाली अडकलेली तरुणीही दिसत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, 20 वर्षीय तरुणी एका इव्हेंट ग्रुपमध्ये काम ( delhi crime news ) करते. तरुणी आपल्या कामावरून घरी परतत होती, त्यादरम्यान तिची स्कूटी कारला धडकली आणि ती अपघाताची बळी ठरली. तर दुसरीकडे कार चालकाने तरुणीला 4 किलोमीटरपर्यंत ओढून नेल्याने पोलिसांच्या कार्यशैलीवर आणि दिल्लीच्या ( girl was dragged for 4 km by five boy ) रस्त्यांवरील सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित ( CCTV footage of Kanjhawala road accident surfaced ) होत आहे.

विशेष म्हणजे 1 जानेवारीला पहाटे कांजवाला परिसरात एका तरुणीचा विवस्त्र मृतदेह सापडला होता. पोलिसांनी मुलीचा मृतदेह ताब्यात घेऊन सुलतानपुरी पोलिस ठाण्याच्या ताब्यात दिला. पोलीस या प्रकरणाला अपघाताच्या दृष्टीकोनातून जोडत असल्याचे दिसत आहे, परंतु ज्या परिस्थितीत मुलीचा मृतदेह सापडला आहे, त्यामुळे आणखी अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. याप्रकरणी सध्या पोलिसांनी ५ जणांना अटक केली आहे. त्यांच्याविरुद्ध विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करून या संपूर्ण प्रकरणाचा ( woman safety in New Delhi ) वेगवेगळ्या पैलूंवरून तपास सुरू केला आहे.

मृतदेह पोस्टमॉर्टमसाठी पाठवला : बाह्य दिल्लीच्या डीसीपीनुसार, त्यांच्या टीमला पहाटे 3.53 वाजता माहिती मिळाली की बलेनो वाहनातून एक मृतदेह ओढला जात आहे. पोलिस पथक घटनास्थळी पोहोचले आणि वाहनाची ओळख पटवण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान, कांजवाला येथील रस्त्यावर एका मुलीचा मृतदेह असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. क्राईम टीमला घटनास्थळी पाचारण करून फॉरेन्सिक पुरावेही गोळा करण्यात आले. मृतदेह पोस्टमॉर्टमसाठी मंगोलपुरी येथील एसजीएम रुग्णालयात पाठवण्यात आला आहे. पोलिसांनी कारचा शोध सुरू केला असता, कार सुलतानपुरी येथे बिघडलेल्या अवस्थेत आढळून आली. त्याचबरोबर पोलिसांना एक स्कूटीही मिळाली आहे. मुलीचे वय 20 वर्षे असल्याचे सांगण्यात येत आहे. ती खासगी कार्यक्रमांमध्ये स्वागत गर्ल म्हणून काम करायची. त्या रात्री पार्टीचे काम आटोपून ती घरी परतत होती.

पाच आरोपींना अटक : तपासादरम्यान स्कूटी चालवणारी एक मुलगी वाहनाच्या चाकात अडकून तिला भरधाव कारने लांबपर्यंत ओढत नेत असल्याचे आढळून आले. पोलिसांनी कारमधील पाच आरोपींना अटक केली असून त्यांची नावे दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्णन, मिठू आणि मनोज मित्तल अशी आहेत. या प्रकरणाची चौकशी करण्यात येत आहे. आरोपी तरुणांविरुद्ध सुलतानपुरी पोलिस ठाण्यात एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. मुरथल ही मुले सोनीपतहून मंगोलपुरी येथील त्यांच्या घरी परतत होती.