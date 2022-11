दोर्नीपाडू (आंध्र प्रदेश) : तीन तरुणीशी लग्न करून त्यांची फसवणूक करणाऱ्या तरुणाची कहाणी समोर आली आहे. (man who married three women). पोलिसांच्या अहवालानुसार, नांद्याला जिल्ह्यातील दोर्नीपाडू मंडलातील चकाराजुवेमुला गावातील महेंद्रबाबू यांचे मरकापुरममधील एका महिलेशी लग्न झाले. ही बाब लपवून त्याने आपल्या गावातीलच दुसऱ्या महिलेशी प्रेम केले आणि चार वर्षांपूर्वी त्यांचे लग्न झाले. दुसऱ्या पत्नीने आत्महत्या केल्यास तिच्याशी संबंधित विम्याचे पैसे येतील, असे त्याने त्याच्या आईला सांगितले. पैशांसाठी तो पत्नीला आत्महत्या करण्यास भाग पाडेल हे सहन न झाल्याने त्या हैदराबादला निघून गेल्या. (case against man who married three women).

दुसऱ्या पत्नीने दाखल केली तक्रार : तीन वर्षांनंतर महेंद्र बाबूची कृष्णा जिल्ह्यातील चल्लापल्ली मंडळातील वक्कलगड्डा गावातील आणखी एका महिलेशी ओळख झाली. स्वत:ला अविवाहित सांगून त्याने तिच्याशी लग्न केले. त्याने तिच्याकडून पाच लाख आणि आईच्या मोबाइलवरून खासगी कर्ज अॅपवरून आणखी पाच लाख रुपये घेतले. तिसऱ्या लग्नाची माहिती मिळाल्यानंतर दुसऱ्या पत्नीने त्याच्या व त्याच्या आईविरुद्ध पोलिसांत तक्रार दाखल केली. एसआय तिरुपल यांनी गुरुवारी सांगितले की, त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून तपास सुरू आहे.