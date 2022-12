बिकानेर : बुधवारी बीएसएफने भारत-पाक आंतरराष्ट्रीय सीमेवर ( India Pak International Border ) मोठी कारवाई करत दोन किलो हेरॉईन जप्त केले. सीमेवर पाकिस्तानच्या नापाक कारवाया सातत्याने पाहायला मिळत असून बुधवारी पुन्हा एकदा सीमेपलीकडून ड्रोनद्वारे हेरॉईनची तस्करी करण्यात आली. बीएसएफच्या 114 व्या कॉर्प्सने 2 किलो हेरॉईन जप्त केले आहे. ( Case Of Dropping Heroin Through Drones From Pakistan )

हेरॉइनची पाकिटे : सीमेच्या या बाजूला खाजुवाला येथील बीएसएफच्या संग्रामपूर चौकीजवळ हेरॉइनची पाकिटे ड्रोनद्वारे पाकिस्तानच्या दिशेने फेकण्यात आली होती. भारतीय हद्दीत करोडोंचे हेरॉईन जप्त झाल्याची माहिती मिळताच सुरक्षा यंत्रणा सक्रिय झाल्या असून खाजुवाला पोलीसही ( Khajuwala Police ) घटनास्थळी पोहोचले आहेत.बीएसएफचे डीआयजी पुष्पेंद्र सिंह राठौर ( DIG Pushpendra Singh Rathore ) यांच्या नेतृत्वाखाली ही कारवाई करण्यात आली. बीएसएफचे वरिष्ठ अधिकारीही घटनास्थळी पोहोचले. तर बीएसएफने हेरॉइनची पाकिटे खाजुवाला पोलिसांच्या ताब्यात दिली आहेत.

तपासात गुंतलेल्या एजन्सी : सीमेवरून आलेली हेरॉइनची पाकिटे कोण घेऊन जाणार होते आणि तस्करीच्या रेषा भारतीय सीमेत कोणाशी जोडल्या गेल्या आहेत, याबाबत सुरक्षा यंत्रणा, पोलीस आणि बीएसएफ आता सक्रिय झाले आहेत. सीमेपलीकडून हेरॉईनची पाकिटे घेऊन जाणाऱ्या व्यक्तीचा शोध घेणे सुरक्षा यंत्रणांसाठी आव्हानात्मक आहे.

पठाणकोटमध्ये 180 काडतुसांसह 10 किलो हेरॉईन जप्त : पंजाबच्या काउंटर इंटेलिजन्सला मोठे यश मिळाले आहे. पठाणकोटमध्ये दोन तस्करांना अटक करण्यात आली आहे. ( Arrested 2 Smugglers In Pathankot ) त्यांच्याकडून दोन पिस्तूल, चार मॅगझिन आणि 180 काडतुसे आणि 10 किलो हेरॉईन जप्त करण्यात आले आहे. अटक करण्यात आलेला व्यक्ती पाकिस्तानस्थित कार्यकर्त्याच्या संपर्कात होता. ड्रग्ज आणि शस्त्रास्त्रांची खेप पाकिस्तानी तस्करांनी भारतीय हद्दीत फेकली होती. पंजाबचे डीजीपी गौरव यादव यांनी ही माहिती दिली. ( Arrested 2 Smugglers And Recovered 10 kg of Heroin )

ट्विट करून दिली महिती : डीजीपी गोरव यादव यांनी ट्विट केले ( DGP Gaurav Yadav Tweet ) की, सीमापार तस्करी करणाऱ्या नेटवर्कच्या विरोधात आणखी एका मोठ्या यशात, काउंटर इंटेल पठाणकोटने 2 तस्करांना अटक केली आहे आणि 2 पिस्तूल, 4 मॅगझिन आणि 180 जिवंत काडतुसेसह 10 किलो हेरॉईन जप्त ( Recovered 10 kg of Heroin ) केले आहे