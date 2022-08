वॉशिंग्टन: धूम्रपान करणाऱ्या व्यक्तीच्या आजूबाजूला राहणाऱ्या लोकांना कर्करोगाचा धोका जास्त असतो. 'द लॅन्सेट जर्नल' ( The Lancet Journal )मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका नव्या अभ्यासात हा दावा करण्यात आला आहे. या अभ्यासात असे म्हटले आहे की, सेकंड हँड स्मोक ( Second hand smoke ) हा कर्करोगाचा सर्वात मोठा धोका घटक आहे. धूम्रपान करणार्‍या व्यक्तीच्या आजूबाजूला राहून फुफ्फुसात जाणारा धूर हा कर्करोगाच्या आजारात 10 वा सर्वात मोठा घटक आहे. 'ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज ( Global Burden of Disease ), इंज्युरीज अँड रिस्क फॅक्टर्स ( Injuries and Risk Factors )' ( GBD 2019 ) अभ्यासाचे परिणाम वापरून, संशोधकांनी 2019 मध्ये 23 प्रकारच्या रोगांमुळे 34 वर्तणूक, पर्यावरणीय आणि व्यावसायिक घटक कसे प्रभावित झाले याचे परीक्षण केले.

वॉशिंग्टन युनिव्हर्सिटीच्या संशोधकांनी असा अंदाज लावला आहे की दररोज धूम्रपान करणाऱ्या व्यक्तीच्या आसपास राहणाऱ्या प्रत्येकाच्या फुफ्फुसात तंबाखूचा धूर जातो. अशा प्रकारे प्रभावित झालेल्या व्यक्तींचे प्रमाण शोधण्यासाठी त्यांनी सर्वेक्षण केले. अभ्यासात असे आढळून आले की सर्वात मोठी कारणे म्हणजे लठ्ठपणा, धुम्रपान मद्यपान, कर्करोगाच्या जोखमीचे ( Cancer biggest reason are obesity smoking alcohol consumption ) तीन प्रमुख घटक आहेत.

यानंतर असुरक्षित लैंगिक संबंध ( Unprotected sex ), उच्च रक्तातील साखरेची पातळी ( high blood sugar levels ), वायू प्रदूषण ( air pollution ), एस्बेस्टोस दूषिततेचा संपर्क ( exposure to asbestos pollution ), संपूर्ण धान्य आणि दूध कमी असलेले आहार ( low in whole grains and low milk diet ) आणि धूम्रपान ( Smoking and alcohol consumption ) करणार्‍या इतरांची उपस्थिती ). या कारणांमुळे 2019 मध्ये 37 लाख लोकांचा मृत्यू झाला.

