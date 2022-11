हैदराबाद : राजकीय पक्षांसाठी प्रतिष्ठेची लढाई म्हणून ( Regional Parties Aggressive Campaign to Thwart Challenge BJP ) पाहिल्या जाणार्‍या असामान्यपणे उंचावलेल्या प्रचारात, सहा राज्यांत पसरलेल्या विधानसभेच्या सात रिक्त जागांसाठी उद्या (३ नोव्हेंबर) मतदान होणार आहे. ६ नोव्हेंबरला मतमोजणी होणार आहे. तेलंगणातील मुनुगोडे ( Bypolls will be held on Munugode of Telangana ) , महाराष्ट्रातील अंधेरी (पूर्व) ( Andheri (East) of Maharashtra Bypolls ), हरियाणातील आदमपूर, उत्तर प्रदेशातील गोला गोरखनाथ, ओडिशातील धामनगर आणि बिहारमधील मोकामा आणि गोपालगंज या दोन ( Anant Kumar Singh was Disqualified ) जागांवर पोटनिवडणूक होणार आहे.

भाजपचे आव्हान मोडून काढण्यासाठी प्रादेशिक पक्षांची आक्रमक मोहीम : या सात जागांपैकी भाजप आणि काँग्रेसकडे प्रत्येकी दोन जागा आणि बीजेडी, शिवसेना आणि आरजेडीकडे प्रत्येकी एक जागा होती. पोटनिवडणुकीतील विजयाचा त्यांच्या विधानसभेतील स्थानावर कोणताही परिणाम होणार नसला तरी, प्रादेशिक पक्षांनी भाजपचे आव्हान मोडून काढण्यासाठी आक्रमक मोहीम हाती घेतली आहे.

अंधेरी पूर्व-महाराष्ट्र : महाराष्ट्रातील अंधेरी (पूर्व) येथे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या गटाने त्यांचे दिवंगत आमदार रमेश लटके यांच्या पत्नीला मतदारसंघातून उमेदवारी दिल्यानंतर भाजपने शर्यतीतून माघार घेतली आहे. ठाकरे यांच्या जागी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झालेल्या एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीनंतर शिवसेनेत नुकत्याच झालेल्या फुटीनंतरच्या पहिल्या निवडणुकीत रुतुजा लटके यांना सहज विजय मिळण्याची अपेक्षा आहे.

मुनुगोडे - तेलंगणा : काँग्रेसचे विद्यमान आमदार कोमातिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी यांच्या राजीनाम्यामुळे मुनुगोडे जागेवर पोटनिवडणूक होणे आवश्यक होते, जे नंतर भाजपमध्ये सामील झाले. नुकतेच भारत राष्ट्र समिती (BRS) असे नामकरण झालेल्या TRS ला राज्याच्या राजकारणात आपले वर्चस्व दाखवायचे आहे आणि येथे मोठा विजय मिळवून राष्ट्रीय बनायचे आहे. अन्यथा विधानसभा निवडणुकीपूर्वी विरोधकांना धीर दिला जाईल.

टीआरएसचा पर्याय म्हणून उदयास येण्यासाठी भाजप सज्ज : टीआरएसचा पर्याय म्हणून उदयास येण्यासाठी लढणारा भाजप दुबक आणि हुजुराबाद विधानसभा पोटनिवडणुका आणि गेल्या दोन वर्षांतील ग्रेटर हैदराबाद महानगरपालिका (GHMC) निवडणुकीतील विजयानंतर उंच भरारी घेत आहे. रेड्डी, जे भाजपच्या तिकिटावर पुन्हा निवडून येऊ इच्छित आहेत, टीआरएसच्या माजी आमदार कुसुकुंतला प्रभाकर रेड्डी आणि काँग्रेसच्या पालवाई स्रावंती हे प्रमुख दावेदार आहेत - एक तिरंगी लढत.

मोकामा, गोपालगंज-बिहार : मोकामा आणि गोपालगंज पोटनिवडणूक ही नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील JD(U)-RJD यांनी भगवा पक्षाशी संबंध तोडल्यानंतरची पहिली निवडणूक चाचणी असेल. नितीश यांनी मोकामाच्या मतदारांना आरजेडीच्या उमेदवार नीलम देवी यांना पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले होते. ती नितीश यांचे माजी आश्रित अनंत कुमार सिंग यांच्या पत्नी आहेत ज्यांच्या अपात्रतेमुळे पोटनिवडणूक आवश्यक आहे.

गोपलगंजमधील उमेदवारांची सध्याची स्थिती : अनंत कुमार सिंग यांना या वर्षाच्या सुरुवातीला त्यांच्या राहत्या घरातून शस्त्रे आणि स्फोटके जप्त केल्याप्रकरणी दोषी ठरल्यानंतर त्यांना अपात्र ठरवण्यात आले होते. भाजपच्या उमेदवार सोनम देवी या स्थानिक मसलमन लालन सिंग यांच्या पत्नी आहेत, जे अनंत सिंग यांना विरोध करत आहेत. गोपालगंजमध्ये भाजपने पक्षाचे दिवंगत आमदार सुभाष सिंह यांच्या पत्नी कुसुम देवी यांना उमेदवारी दिली आहे. आरजेडीने मोहन गुप्ता यांना उमेदवारी दिली आहे, तर लालू यादव यांचे मेहुणे साधू यादव यांच्या पत्नी इंदिरा यादव या बहुजन समाज पक्षाच्या (बसपा) उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवत आहेत.

गोला गोरखनाथ - उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेशातील गोला गोरखनाथ जागा 6 सप्टेंबर रोजी भाजप आमदार अरविंद गिरी यांच्या निधनानंतर रिक्त झाली होती. बसपा आणि काँग्रेस रिंगणात नाहीत. भाजप आणि समाजवादी पक्ष यांच्यात थेट लढत आहे. अरविंद गिरी यांचा मुलगा अमन गिरी हे भाजपकडून गोलाचे माजी आमदार विनय तिवारी यांच्या विरोधात समाजवादी पक्षाकडून उभे आहेत. सहानुभूतीच्या लाटेवर समाधान न मानता, भाजपने यूपीच्या सर्व प्रमुख कॅबिनेट मंत्री आणि पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांसह तब्बल 40 स्टार प्रचारकांना नियुक्त करून सर्व थांबे खेचले आहेत.

आदमपूर - हरियाणा : हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हरियाणाच्या हिसार जिल्ह्यातील आदमपूर विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी सक्रियपणे प्रचार करत आहेत, जिथे माजी मुख्यमंत्री भजन लाल यांचा नातू रिंगणात असलेल्या २२ उमेदवारांमध्ये आहे. भजनलाल यांचा धाकटा मुलगा कुलदीप बिश्नोई याने आमदारकीचा राजीनामा दिल्याने आणि ऑगस्टमध्ये काँग्रेसमधून भाजपमध्ये गेल्यानंतर पोटनिवडणूक आवश्यक होती. बिष्णोई यांचा मुलगा भव्य भाजप उमेदवार म्हणून पोटनिवडणूक लढवत आहे. भाजप, काँग्रेस, इंडियन नॅशनल लोकदल आणि आम आदमी पक्ष हे पोटनिवडणूक लढवणाऱ्या प्रमुख पक्षांपैकी आहेत.

धामनगर-ओडिशा : ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी सोमवारी धामनगरमधील मतदारांना आभासी मोडद्वारे संबोधित केले आणि वचन दिले की पाच वर्षांचे काम 18 महिन्यांत पूर्ण केले जाईल. पटनायक जे बिजू जनता दलाचे (बीजेडी) अध्यक्ष देखील आहेत, त्यांनी त्यांना या जागेवरून एका महिलेला निवडून देण्याचे आवाहन केले कारण माता अधिक कार्यक्षमतेने काम करतात. बीजेडीने एकूण पाच उमेदवारांपैकी अबंती दास या एकमेव महिलेला उमेदवारी दिली आहे. भाजप आमदार बिष्णू चरण सेठी यांच्या निधनामुळे पोटनिवडणूक घ्यावी लागली. सहानुभूतीच्या मतांवर भगवा पक्षाने सेठी यांचा मुलगा सूर्यवंशी सूरज यांना उमेदवारी दिली आहे.