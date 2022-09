पुंछ ( जम्मू-काश्मीर )- जम्मू-काश्मीरमधील पुंछमधील सावजियान भागात मिनी बसचा अपघात Mini Bus Accident In Poonch झाला. लष्कराचे बचावकार्य सुरू आहे. या अपघातात 11 जण ठार तर 27 जण जखमी झाल्याचे वृत्त आहे. जखमींना मंडी येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मदत बचाव कार्य सुरू Rescue Operation in Poonch आहे. अपघाताची कारणे समजू शकली नाहीत. घटनेचा तपास करण्यात येत Accident Incident Is Under Investigation आहे.

11 प्रवाशांचा मृत्यू - मिळालेल्या माहितीनुसार, पूंछ जिल्ह्यातील मंडी तहसीलच्या सीमावर्ती भागातील सावजियांच्या बराडी नाल्याजवळ बुधवारी सकाळी मिनी बस खोल दरीत कोसळल्याने बसमधील 11 प्रवाशांचा मृत्यू झाला. तर अनेक जण गंभीर जखमी झाले आहेत. घटनेनंतर स्थानिक लोक, पोलीस आणि लष्कराने तातडीने बचावकार्य सुरू केले. जखमींना प्रथम जवळच्या सावजिया येथील वैद्यकीय केंद्रात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. अनेक जखमींना प्राथमिक उपचारानंतर उपजिल्हा रुग्णालयात मंडईत नेण्यात आले आहे. बसमध्ये शालेय विद्यार्थी आणि शिक्षण विभागाचे कर्मचारी होते, असे सांगण्यात येत आहे.

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू - राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी या अपघातावर शोक व्यक्त केला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी जम्मू-काश्मीरमधील पुंछमधील सावजियान भागात झालेल्या रस्ते अपघातात लोकांच्या मृत्यूबद्दल शोक व्यक्त केला आहे.

कुटुंबीयांना 5 लाखांची मदत - अपघाताबद्दल शोक व्यक्त करताना, जम्मू आणि काश्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी पीडितांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी 5 लाख रुपयांची मदत जाहीर Financial Healp to the families of the deceased केली आहे. यासोबतच जखमींना चांगले उपचार देण्याचे निर्देशही अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.