रायपूर (छत्त्तीसगड) : राजधानी रायपूरमध्ये गुंडांचा वावर वाढला आहे. हे प्रकरण टिकरापारा पोलीस स्टेशन परिसरातील आहे, जिथे लेडी डॉनच्या मुलाची गुंडगिरी (Lady Don Son Bullying) समोर आली आहे. आरोपी रेहानने तरुणाच्या घरात घुसून त्याच्यावर चाकूने जीवघेणा हल्ला (Fatal Knife Attack on Youth) केला. मानेवर आणि बरगड्यांवर वार करून आरोपी तरुण पळून (Knife Attack and Escape) गेल्याचे सांगण्यात येत आहे. नातेवाइकांनी गंभीर अवस्थेत तरुणाला रुग्णालयात दाखल केले आहे. या घटनेनंतर कुटुंबीयांसह परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे.

वडिलांच्या माहितीच्या संशयावरून भोसकले : महिला डॉन शबानाचा मुलगा रेहान याने शिव नगर रहिवासी शुभांश खानवर चाकूने जीवघेणा हल्ला केला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, पोलिसांनी काही महिन्यांपूर्वी अल्पवयीन मुलाचे वडील जावेद याला अंमली पदार्थ विक्रीच्या आरोपाखाली अटक केली होती. शुभांशने आपल्या वडिलांची माहिती दिल्याचा रेहानला संशय होता. याबाबत त्याने शुभांशच्या घरी जाऊन त्याच्यावर चाकूने वार करून पळ काढला.

लेडी डॉनला दोन दिवसांपूर्वी अटक : माहितीनुसार, लेडी डॉन शबानावर नुकतेच व्याजाच्या पैशाच्या नावाखाली मारहाण केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी दोन दिवसांपूर्वी शबानाला अटक केली होती. कोर्टातून जामीनावर सुटका झाली असली तरी तिचा पती जावेद खान अंमली पदार्थांची विक्री केल्याप्रकरणी तुरुंगात आहे. आता त्यांच्या मुलाची गुंडगिरी चव्हाट्यावर आली आहे.

पाचपेडीनाका येथे घेराव घालून अटक : पुराणिक बस्तीचे सीएसपी राजेश चौधरी यांनी सांगितले की, "आरोपी रेहानला घटनेच्या अर्ध्या तासानंतर पकडण्यात आले आहे. गुन्हा केल्यानंतर आरोपी पळून जाण्याचा प्रयत्न करत होता. त्याला टिकरापारा पोलिसांनी पाचपेडी नाक्याजवळ पकडले. त्याला घेराव घालून पोलिसांनी पकडले. आरोपींवर कायदेशीर कारवाई केली जात आहे.