जैसलमेर, राजस्थान : राजस्थानच्या जैसलमेरमधून एक मोठी बातमी समोर आली BSF Caught Two Kashmiri Suspects आहे. बीएसएफने सीमावर्ती भागातून दोन संशयित काश्मिरी नागरिकांना पकडले BSF Action in Jaisalmer आहे. मुमताज अहमद आणि मोहम्मद अब्बास अशी या दोघांची नावे suspected Kashmiri citizens caught in jaisalmer आहेत. बीएसएफ दोघांनाही पोलिसांच्या ताब्यात देणार आहे. सुरक्षा यंत्रणा त्यांची चौकशी करतील.

म्हणाले, देणगी गोळा करायला आलो : चौकशीदरम्यान दोघांनीही परिसरात देणग्या गोळा करण्यासाठी आल्याचे सांगितले. परंतु दोघांकडूनही पैसे मिळाले नाहीत. त्यामुळे संशयितांची चौकशी सुरू आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, जैसलमेरच्या या भागात बीएसएफने दोन काश्मिरी नागरिकांना संशयास्पदरीत्या फिरत असताना पकडले आणि त्यांची चौकशी केली. त्यानंतर त्यांनी त्या भागात देणगी गोळा करण्याबाबत सांगितले. मात्र, या दोघांकडूनही देणगीचे पैसे मिळालेले नाहीत. दोघांनीही आपली नावे मुमताज अहमद आणि मोहम्मद अब्बास अशी ठेवली आहेत. प्राथमिक चौकशीनंतर बीएसएफ दोन्ही संशयितांना पोलिसांच्या ताब्यात देणार असून, त्यानंतर सुरक्षा यंत्रणा त्यांची चौकशी करतील.

उल्लेखनीय आहे की, भारत-पाकिस्तानच्या जैसलमेरच्या सीमावर्ती भागात परवानगीशिवाय बाहेरील राज्यांतील नागरिकांच्या प्रवेशावर आणि हालचालींवर बंदी आहे. अशा स्थितीत सक्षम अधिकाऱ्याच्या परवानगीशिवाय येथे स्थलांतर करण्याचे कारण काय, हा तपासाचा विषय आहे. Border Security Force has Caught two suspected Kashmiri civilians in Jaisalmer of Rajasthan

