नवी दिल्ली/गाझियाबाद: HIV In 140 Prisoners: पूर्व दिल्लीच्या गाझियाबादच्या शेजारच्या जिल्ह्यातील डासना तुरुंगातील १४० कैद्यांमध्ये एचआयव्हीची पुष्टी झाली HIV confirmed in 140 prisoners आहे. एकूण 5500 कैद्यांपैकी 140 कैद्यांना एचआयव्ही पॉझिटिव्ह आढळले. एचआयव्ही बाधित कैद्यांव्यतिरिक्त 35 कैद्यांमध्येही टीबी झाला आहे. सर्व एचआयव्हीबाधित कैद्यांवर एआरटी केंद्रात उपचार सुरू आहेत. उल्लेखनीय आहे की एचआयव्ही ग्रस्त रुग्णाची प्रतिकारशक्ती नष्ट होते आणि हळूहळू तो मृत्यूच्या जवळ जातो. Dasna Jail of Ghaziabad

सर्व कैद्यांना ठेवण्यात आले आयसोलेशन : कारागृह प्रशासन कैद्यांच्या आरोग्याबाबत गंभीर दिसत आहे. कारागृहात क्षयरोगाने ग्रस्त 17 सक्रिय कैदी आहेत. कारागृह प्रशासनाने सर्व कैद्यांना आयसोलेशनमध्ये ठेवले आहे. जिल्हा कारागृह गाझियाबादचे तुरुंग अधीक्षक आलोक कुमार सिंग यांच्या मते, गाझियाबादच्या डासना तुरुंगात एचआयव्ही पॉझिटिव्ह कैद्यांची संख्या साधारणपणे १२५ ते १५० दरम्यान आहे.

एकाच जेलमधील १४० कैद्यांना एचआयव्हीची लागण..

डासना कारागृहात कोणताही नवीन कैदी प्रवेश करतो. त्याची प्रथम एचआयव्ही चाचणी केली जाते. एचआयव्ही आढळल्यानंतर कैद्याला एआरटी सेंटरमध्ये पाठवले जाते. हे काळजी करण्यासारखे काही नाही. सध्या १४० कैद्यांवर एचआयव्ही उपचार सुरू आहेत. डासना कारागृहात 17 टीबी कैदी आहेत, त्यांच्यावर उपचारही सुरू आहेत. टीबी कैद्यांना वेगळे करण्यात आले आहे. डॉक्टरांनी दिलेला वैद्यकीय सल्ला कैद्यांना उपलब्ध करून दिला जात आहे.

असुरक्षित लैंगिक संबंध देखील जबाबदार मानले जातात: तज्ञ म्हणतात की मानवी इम्युनोडेफिशियन्सी व्हायरस (एचआयव्ही) मानवी रक्त, लैंगिक द्रव (वीर्य आणि योनी द्रव) आणि आईच्या दुधात राहू शकतो आणि त्यांच्याद्वारे पसरू शकतो. जर ते योग्य वेळी रोखले गेले नाही किंवा त्यावर उपचार केले गेले नाहीत तर त्याचे रूपांतर एड्समध्ये होते. एड्सचे श्रेय प्रामुख्याने असुरक्षित लैंगिक संबंध आणि एचआयव्ही ग्रस्त व्यक्तीने वापरलेली इंजेक्शन्स किंवा उपकरणे पुन्हा वापरणे यामुळे होतो.